Concluye el año, y muchas personas hacemos reflexiones y balances sobre el año que concluye.

Una de estas reflexiones sin duda, tiene que ver con el elevado índice de violencias en nuestro estado y en nuestro país y el elevadísimo nivel de feminicidios en el estado de Puebla.

Justamente sobre ello y para que todas/os continuemos nuestras reflexiones en estas fechas y construyamos nuestros propósitos, comparto una que hace muchos años escuché. Impactante.

"Recibí flores hoy"

No es mi cumpleaños o ningún otro día especial; tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él me dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron.

Pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio, porque él me mandó flores hoy.

No es nuestro aniversario o ningún otro día especial;

Anoche me lanzó contra la pared y comenzó a ahorcarme, parecía una pesadilla, pero de las pesadillas despiertas y sabes que no es real; me levanté esta mañana adolorida y con golpes en todos lados, pero yo sé que está arrepentido; porque él me mandó flores hoy.

Recibí Flores hoy y no es día de San Valentín o ningún otro día especial;

Anoche me golpeó y amenazó con matarme; ni el maquillaje o las mangas largas podían esconder las cortadas y golpes que me ocasionó esta vez.

No pude ir al trabajo hoy, porque no quería que se dieran cuenta. Pero yo sé que está arrepentido; porque él me mandó flores.

Recibí Flores hoy y no era el día de las madres o ningún otro día especial.

Anoche el volvió a golpearme, pero esta vez fue mucho peor.

Pero si logro dejarlo, ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo podría yo sola sacar adelante a los niños? ¿Qué pasará si nos falta el dinero?

¡Le tengo tanto miedo! dependo tanto de él que temo dejarlo. Pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy.

Recibí Flores hoy. Hoy es un día muy especial:

"Es el día de mi funeral".

Anoche por fin logró matarme. Me golpeó hasta morir.

Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de dejarlo.

Si hubiera leído el miedo en los ojos de mis hijos.

Si hubiera aceptado ayuda profesional,

¡Hoy no hubiera recibido flores!”

Tengan todas y todos ¡Felices Fiestas!