Para quienes tengan en sus pronósticos a Ardelio Vargas como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), le comento que mejor cambie de apuesta o incluso de consejero, porque está totalmente equivocado.

Ardelio Vargas Fosado, no puede ser Fiscal del Estado, sencillamente porque le falta el título de abogado, lo que es un principal requisito para poder encabezar la Fiscalía, que aún se mantiene bajo la dirección de Gilberto Higuera Bernal.

Quienes conocen de este dato precisan incluso que Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, además de senador mal logrado, quiso también que Ardelio Vargas fuera su fiscal, pero como no contaba con este documento no le quedó de otra que darle las llaves para que se hiciera cargo de la seguridad de Puebla.

Aunque Don Ardelio no está tan lejos del presupuesto.

Es nada más el asesor número uno de este gobierno.

Amezaga no es el Jefe de Jefes

Por cierto, con relación a la pregunta de ¿Dónde está el vicealmirante Miguel Ildefonso Amezaga Ramírez, secretario de Seguridad Pública del Estado?, para atender casos como el robo de Gas LP, conocedores de la materia dicen que este personaje no es el "Poder tras el trono".

Que el verdadero jefe de jefes es nada menos que el sub secretario de inteligencia y de Investigación, capitán Eduardo Galindo Castro.

Que el vice almirante es sólo un adorno o un recuerdo de Veracruz, donde alguna vez lo relacionaron con un grupo que proviene de Guadalajara, aunque no le probaron nada.

De todas formas, sea quien sea, el hecho es que en Puebla el robo de hidrocarburos es en verdad alarmante y "nadie hace nada".

No importa quién llega o no a las reuniones de seguridad, ni quien está a la derecha del padre, sino quien haga algo para que se pueda presumir que en Puebla si se está trabajando para combatir en este caso el huachigaseo.

Es mucha lana la que se puede.

Y si es cierto, Puebla es tan inseguro, que además somos tiradero de cadáveres.

