1.- El abuelo paterno del PRI nace bajo una circunstancia histórica: Los que ganaron la Revolución hacían en ciudades, pueblos, aldeas y aldehuelas: “lo que se les antojaba”. Llevarse sin matrimonio o compromiso de manutención, a la muchacha más bonita del pueblo era la menor infracción.

2.- “El turco” Plutarco Elías Calles, Presidente de la República, necesitaba instituciones para el futuro, no fiestas permanentes en todo el país.

3.- Al organizar al primer partido parido por la Revolución, pone orden en todo aquel México Feudal, donde jefes militares de zona, jefes políticos distritales, presidentes municipales, y líderes naturales, pertenecían obedeciendo el “orden” creado por “El Turco” o eran olvidados a su suerte.

4.- Mientras la sociedad nacional no evolucionó. El abuelo, el padre y el PRI, dominaron de todas las formas a todas las elecciones; hoy el PRI, es una empresa o fábrica de productos electorales para los palenques electorales quien nadie adquiere o pocos compran. Sus mejores ejemplos están en prisión: uno, con una esposa a punto de ser extraditada de Londres a México. Otro, con una madre en Quintana Roo con un ciento de demandas civiles para devolver a cientos de despojados de sus tierras por que su hijo fue gobernador. Otros 3 o 4 andan huyendo de la justicia gringa o de la criolla.

5.- En Puebla sufre las consecuencias el PRI, con edificios vacíos de prosélitos y ausencias totales de participación política como oposición. Su comité estatal, ocupa sus oficinas, cobra sus sueldos provenientes del comité nacional, quien recibe las $$$ pre-rogativas del INE, y con discreción inglesa no opinan ni fu, ni fa de nada en nada, mucho menos atreverse a llamar a las bases para re-diseñar la nueva arquitectura partidaria, donde el priista:

a).- Pague cuotas.

b).- Sepa ¿dónde andan? Los $$$ de las pre-rogativas.

c).- Sea consultado en todo y para todo.

d).- Tenga su cartilla de trabajo político.

e).- Participe “obligadamente” en reuniones informativas mensuales.

f).- Haga tareas “voluntarias” de apoyo a la comunidad.

6.- De ahí que al charlar con el priista Jorge Morales Alducin, eterno buscador del poder legislativo o ejecutivo, me deslumbra: pues supera su programa como presidente del PRI estatal -sí llega-, al crear extra estatutos cuerpos de asesoramiento social ad honorem formados por académicos y líderes comunitarios para superar dice: A una 4T, que ya no sabe por dónde anda.

7.- Jorge re-cristianizado ahora al igual que todos los Bush, tiene la certeza de lograr que una empresa quebrada como es el PRI, pueda levantarse de sus cenizas esparcidas al viento para mejorar a Puebla, México. Jorge llegaría, sí en verdad dejase sus exclamaciones mesiánicas para convencer a un Musalem, convenciendo a jóvenes de la cristiandad, mujeres activistas, obreros sin empleo, colonias sin que hacer y campesinos míseros sin destino en los planes de gobierno.

8.- Ahora bien: De que merece ser lo que desea, tiene décadas de no serlo en el pasado por ser primo de un hombre del poder. Oh Alláh -ojalá-, la suerte le cambie. No lo hará peor que otros, que lo hacen y cobran.

