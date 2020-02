Las nuevas determinaciones por parte de la Femexfut con respecto a la abolición del descenso, dieron tranquilidad a la mayoría de los equipos mexicanos de la primera división, en especial a los involucrados en temas de porcentaje.

En lo que respecta a la Liga de Ascenso terminará por extinguirse y dejará de ser el cementerio de elefantes de la primera división, con lo que la carrera de muchos jugadores terminará de manera abrupta.

Haciendo un análisis, existen pros y contras en relación a esta “muy posible” medida.

Desde mi punto de vista, la Liga de Ascenso se ha prostituido con la llegada de jugadores que quizás no tienen cabida en el máximo circuito.

Los sueldos que se pagan han logrado que cada vez menos equipos puedan mantenerse en la liga y es por eso que a decir verdad se encuentra en peligro de extinción.

Los dueños y la FMF lo saben bien y es precisamente por eso que están a punto de tomar la decisión.

Por otro lado, terminan por asegurar las inversiones de empresas como Orlegi y TV Azteca, además de la familia Vergara con Chivas; dirían por ahí, ellos son los dueños y sabrán lo que hacen con su liga.

En cuanto a lo malo, me parece que tanto la Liga de Ascenso como la Primera División perderán en lo general interés, pues al ya no existir riesgo de descenso y sin la posibilidad de que los equipos participen en torneos alternos como sucede en Europa, simplemente al menos doce equipos no tendrán nada por qué pelear y eso repercutirá en malas entradas a los estadios ya que el torneo perderá morbo que al final es lo que jala a los fanáticos a los estadios.

Con esto, en lo que refiere a La Franja se asegura futbol del máximo circuito al menos otros cinco o seis años.

Quizás eso anime a algunos empresarios a meterle dinero al equipo, pues ya sin el riesgo de perder la inversión podrían abrirse varios escenarios de posibilidades.

Club Puebla

Los que tomaron un respiro fueron los camoteros, quienes derrotaron al equipo del Chepo de la Torre al son de dos goles por cero, con lo que la permanencia de Juan Reynoso al frente del equipo se mantendrá al parecer lo que resta del torneo.

A los jugadores no les quedó de otra más que salir a jugar ante el anuncio del director deportivo Ángel Rambo Sosa sobre la permanencia del directo técnico, pasara lo que pasara.

Al menos el golpe de autoridad que dio Sosa dobló a los jugadores, quienes, como se sabe, no están tan cómodos con el peruano, pero al menos ya saben que no les cambiarán al técnico por lo que juegan, o serán ellos los que terminen saliendo al término del torneo.

Se viene una visita complicada a Tijuana frente a los Xolos, que tampoco pasan por buen momento y veremos en ese encuentro si la victoria frente a Toluca fue el inicio de una buena racha o solo flor de un día.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.