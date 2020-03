Alguien tendría que avisarle a Raciel López Salazar, secretario de Seguridad Pública del Estado, que el crimen organizado no solamente opera en la capital del estado de Puebla, sino que además cuenta con presencia directa en municipios donde la vigilancia está totalmente relajada.

Zinacatepec, por ejemplo, es este municipio donde una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación se hizo presente tras sostener un enfrentamiento armado con elementos de la policía municipal de Ajalpan, dejando el saldo de 8 uniformados heridos, entre ellos una mujer que anoche perdió la vida, además de un agresor muerto y 4 detenidos.

Y es que mientras el secretario busca por debajo de las piedras, el crimen organizado se pasea con toda impunidad en carreteras federales, ya ni siquiera como reto, sino como resultado de un posible entendimiento para que los dejen operar como quiera y a costa de lo que sea.

Zinacatepec no es el único municipio donde operan células del crimen organizado.

Deberían de dejar para otro momento los pleitos con las autoridades municipales de Puebla y enfocar todas sus baterías a combatir a las bandas que se mueven impunemente en todo el territorio poblano

Los cabos sueltos del asalto a un diputado

Uruviel González Vieyra, ex presidente municipal de Tlachichuca, en estos momentos no está exento de la rumorología tras denunciar públicamente que fue asaltado en el interior de su domicilio por un comando armado, quienes además de despojarlo de valores hasta el momento desconocidos, todavía lo golpearon.

Y los rumores surgen porque hay por lo menos dos versiones de lo que le ocurrió cerca de las 2 de la mañana del lunes 20 de marzo, cuando dice que se encontraba durmiendo con su familia y fue despertado por sujetos que ya habían ingresado a su propiedad, golpeando el velador y a su hijo.

Uruviel González, quién actualmente es diputado, además de aspirante a la presidencia municipal de Ciudad Serdán, al momento de grabar un video donde narra su asalto, aún sangraba del labio inferior, aunque la agresión habría ocurrido unas 6 horas antes, lo que indica que para ese momento la herida ya sería costra.

Quienes se metieron a su propiedad no se llevaron vehículos, ni camiones, que se encontraban en el interior, al parecer fueron joyas y dinero del que no ha dado a conocer el monto, y que se antoja no ser cuantioso, porque sería difícil que justificar tanto dinero con un salario de presidente municipal y posteriormente de diputado.

Aunado a esto aún se encuentra vigente la acusación presentada por Guadalupe Morales Zenteno, que no quiso de intervenir para que no fuera detenido su hermano Ramiro, quién fue acusado por fraude, Además de que también hicieron un señalamiento por peculado.

Otra versión del asalto indica qué podría tratarse de un robo fingido, porque el diputado y sus dos hermanos en estos momentos se candidatean para las presidencias municipales de Ciudad Serdán, Tlachichuca y Guadalupe Victoria, por lo que estarían buscando notoriedad.

Además de todo esto hasta las 18 horas del día lunes el diputado no había presentado denuncia alguna sobre el robo de que fue víctima como lo había anunciado en un comunicado.

Otra versión más sobre el asalto indica que podría estar involucrado Juan Navarro, expresidente municipal de Ciudad Serdán, quien en más de una ocasión fue señalado por tener cercanía con el cartel de la letra, es decir, de Los Zetas, quienes incrementaron su presencia durante su administración municipal.

Las dudas no terminan.