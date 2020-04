Nunca antes en la era del futbol, con excepción de la Segunda Guerra Mundial, habíamos tenido una situación como la que se está viviendo actualmente.

Jugadores recluidos en sus hogares tratando de mantenerse en forma de manera individual.

Los dueños de equipos suspendiendo sus reuniones oficiales debido a la pandemia que azota a todo el mundo.

El presidente de la Liga Mx haciendo Home Office, debido a que apenas se está recuperando del Covid-19.

Los equipos de nivel mundial bajándoles los sueldos a los jugadores y pensando seriamente en vender a algunos de sus activos (jugadores) para paliar la tormenta.

Lo que sí es seguro es que cuando esta contingencia termine, porque es un hecho que terminará, las cosas no volverán a ser igual.

Seguramente se tendrá que pensar en una mejor forma de competición, quizás la intensidad de partidos que se tenían hasta hace algunas semanas ya no se verá.

¿Cuántos clubes tendrán la capacidad para sostener a sus equipos?

Sabiendo que casi todos pertenecen a fuertes cadenas o corporativos que se supone cuentan con los recursos para lograrlo, pero… ¿Hasta dónde los patrocinadores estarán dispuestos a invertir las millonadas que se pagaban para mantener a las escuadras del máximo circuito?

Y si de casualidad esto ya no se da al menos de la misma manera, seguramente los sueldos no podrán ser los mismos que se pagan actualmente.

Los jugadores en este caso tendrán que doblar y aceptar lo que los equipos les ofrezcan, so pena de quedarse sin trabajo.

Por otro lado, se tenía planeado arrancar una liga alterna para darle cabida a jugadores que seguramente se quedarán sin poder jugar debido a lo que parece ser la inminente desaparición de la liga de ascenso, pero… ¿Los inversionistas seguirán puestos para invertir dinero ante la poca claridad que se tiene en México de cómo se comportará la economía después del famoso Coronavirus?

Cómo le digo, simplemente nadie sabe en qué acabará esta situación a ciencia cierta.

Y mientras tanto, la vida sigue y no nos queda más que apechugar y esperar que esto termine a la brevedad.

En el equipo de La Franja se tenía previsto una reunión con los jugadores para darles información sobre cómo se va a trabajar y lo que viene, aunque a decir verdad y después de que se decretó que todas las sub y fuerzas básicas ya no reanudarían actividades, está por verse si en primera división no sucede lo mismo, pues, como le comentaba líneas arriba, nadie a ciencia cierta sabe cuándo se puedan reanudar los partidos y menos si la gente podrá o deberá asistir.

Nosotros como siempre veremos y diremos.

Hasta la próxima.