Es mentira que los privilegios al interior Del Centro de Reinserción Social (Cereso), de San Miguel, hayan terminado con el reciente traslado de 3 internos, dos al penal de Ciudad Serdán y un tercero al de Tepexi de Rodríguez, porque ya hay nuevos jefes que se van a hacer cargo todos los cobros de vicios y beneficios que parecen no tener fin en el penal de Puebla.

Una carta llegada a esta redacción indica no sólo quiénes van a hacer los internos que se quedaron con la plaza de los cobros sino también quiénes son los funcionarios de este Cereso que se van a hacer cargo de la protección, todos con un fin económico común.

La carta de manera textual dice:

"Toda la nota del Cereso San Miguel es mentira porque volaron a esos reos porque hubo un mejor comprador… los nuevos dueños de la plaza de corrupción en San Miguel y junto con los nuevos directivos… Mario gallegos Maya… juventino zapotitla acero..Marcelo lozada Ordóñez..Mario carrera rodrigues.( alias..el camello) fungen comandantes y jefes en los diferentes turnos ya que son los encargados de las cobranzas que se efectúan de diferentes dormitorios y asu vez el pago de lista y junto con la cuota para poder entrar al cereso sin haber ni estar en lista de vicitas es de 300 pesos y la cuota para un teléfono celular adentro es de 500 por semana (sic.)"

La carta además contiene los nombres de los internos que se beneficiaron con estos cambios:

"Y los nuevos dueños de la plaza en el cereso San Miguel..encargados de los teléfonos y droga son..eulalio flores infante..Félix Sánchez ávila.. Buldfrano bedolla..los cuales son amos y señores del cereso Puebla.. y ¿donde quedan las promesas del nuevo secretario raciel lopez Salazar?".

La manta amenazante

La mañana del domingo en el periférico ecológico, a la altura del Cereso de San Miguel, apareció una manta, amenazado a funcionarios de este centro de reinserción que dice lo siguiente:

"Llegó la limpia perros empezando por ti Eulalio Flores, alias Lalo El Michoacano, ya no tienes a tu padrino Rafael Moreno Valle y sin importar que hayas hecho alianza con el director del penal Javier López González y subdirector Nicolás Rodríguez Badillo y el custodio Burrito, Maya, la Zorra, van a valer ver""" con ese mata policías del Gerber, ni el fiscal de su padre te va salvar y tú, bulfrano, el bull, vamos por sus familias. Sr. Barbosa, si no ayuda, no estorbe, atte. Los Z (sic.)”, hasta aquí la manta.

Todo lo anterior indica que no tarda en desatarse la violencia ahora no sólo en la ciudad de Puebla sino desde el interior del mismo penal y todo por los intereses mezquinos de los nuevos servidores públicos de la dirección de centros y de su patrón principal el secretario de seguridad.

