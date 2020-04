Las trampas de JJ

El viernes por la noche, José Juan Espinosa decidió subir a su cuenta de Twitter una ‘encuesta’ para preguntar si era pertinente la renuncia del gobernador Miguel Barbosa.

No es la única ni la última huella del talante de este personaje , basta echar una revisión a sus redes sociales para darse cuenta que en sus múltiples arranques ha terminado por compartir mensajes de quienes por sistema descalifican hasta al líder político a quien ofreció lealtad sin pausa ni descanso: Andrés Manuel López Obrador.

