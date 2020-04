En marcha, la emboscada vs López Obrador

Desde redes sociales, sobre todo a través de Facebook y WhatsApp se gesta un movimiento para incrementar la repulsa contra el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su particular forma de ejercer el poder.

La estrategia está en marcha y por el tono y la urgencia no se observa exista mucha paciencia como para llegar al día de la elección presidencial, en 2024 y tampoco en 2021, en la jornada intermedia.

En uno de ellos por ejemplo, llamado Frente Nacional Antiamlo que hasta este lunes tenía más de 39 mil 500 miembros , se llama de manera constante a provocar la caída del mandatario ... y uno que otro, clama por el regreso de Felipe Calderón Hinojosa, el ex panista que ahora mismo está dedicado a la formación de su propio partido, México Libre y a tuitear en contra de toda medida gubernamental.

No es el ex locutor radiofónico Pedro Ferriz y sus interlocutores en el sector privado, tampoco lo es los intereses voraces y económicos del dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, Ricardo Benjamín Salinas Pliego.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.