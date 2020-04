Una oración por nuestros migrantes

Para los poblanos víctimas del Covid-19 en la gran manzana, 19 años después del 11S no habrá memorial, homenaje ni mortaja digna. Si acaso, una bolsa para cadáver.

Una cosa es seguro: lejos de su tierra de origen, despojados de sus sueños y sin los suyos, no tendrán siquiera el derecho de una oración y ritual funerario como dicta la cultura y tradición mixteca.

Para las víctimas del Covid-19 en la gran manzana, 19 años después no habrá memorial, homenaje ni mortaja digna . Si acaso, una bolsa para cadáver resistente a los fluidos y flatulencias contaminantes del mortal virus asiático que ha sentado sus reales en Estados Unidos.

La factura ha sido costosa pues muchos de quienes consiguen quedarse allá deben mimetizarse en un microcosmos que no admite vacilaciones: racismo, drogas y trabajo extenuante.

Las tres distintas cifras que se tienen al momento tienen una coincidencia que no hay que soslayar: la mayoría son de origen mixteco, un segmento poblacional que se ha visto orillado a migrar por la pobreza endémica de una región árida de la campiña poblana.

