Gómez-Mont, abogado de poderosos, entra al quite en Puebla

Sólo por el delito de extorsión Fernando Gómez-Mont, el nuevo abogado de Eukid N., podría cobrar entre 3 y 4 millones de pesos, sin embargo podrían acumularse más cargos.

Una cita textual en el semanario Proceso describe el talante del nuevo defensor de Eukid N.: “Los honorarios son sagrados” y según estimaciones de abogados consultados, por el sólo delito de extorsión Gómez-Mont podría cobrar entre 3 y 4 millones de pesos, sin embargo existe la sospecha de que no será el único cargo imputado y que por ello se decidió traer a una defensa especializada en “asuntos de cuello blanco”.

Representó los intereses de otros par de personajes que se pierden en el pasado, Gerardo de Prevoisin, ex director de Aeroméxico a quien se le encontró culpable de defraudar a la compañía con una sentencia menor a los seis años y al pago de 12.3 millones de dólares; el otro fue Tomás Peñaloza, a quien se le acusó en haber cometido fraude en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social por 360 millones de pesos en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, Fernando Gómez-Mont, ex secretario de Gobernación con el panista Felipe Calderón Hinojosa, una vez fallecido Juan Camilo Mouriño, en 2008, será quien asuma la defensa del imputado, detenido el 18 de marzo de este año.

Uno de los despachos de mayor influencia en el país, Zínser-Sponda-Gómez Mont acaba de ser contratado para conducir la defensa del ex diputado federal del Partido Acción Nacional y operador estrella del morenovallismo, Eukid N ., acusado del delito de extorsión.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.