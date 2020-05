PAN, la mentira

La oposición política que el PAN de Genoveva Huerta representa para Morena en el presente, resulta un mal chiste y no debiera ser motivo de risa , sino de preocupación para quienes asumen que los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder no sólo son sanos, sino indispensables .

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.