Facundo Rosas Rosas, ex secretario de Seguridad Pública del Estado regresó de nuevo a las columnas y notas poblanas, o mejor dicho lo regresaron.

El hoy columnista, retirado de todas las actividades en materia de seguridad pública, figuró en declaraciones periodísticas la mañana del viernes 12 de junio, cuando un reportero de la cobertura de las actividades del gobernador, preguntó por su paradero actual y de su relación con el extinto gobernador Rafael Moreno Valle.

La respuesta fue directa, lo relacionaron con la protección al crimen organizado, de manera específica en el robo de hidrocarburos, esto luego de que personal del Ejército Mexicano, durante esa administración de gobierno panista, detuvo al en ese entonces director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada y al Jefe de Grupo de Operaciones Especiales, Tomás Méndez Lozano, en los momentos en que protegían a un grupo de ladrones de gasolina, esto el 15 de Julio del 2015.

Estos dos personajes estaban directamente bajo las órdenes de Facundo Rosas, lo que incluso motivo que tuviera que salir de ese gobierno por la puerta trasera, hecho que fue maquillado por el gobierno de ese entonces.

Pero, el escándalo de la protección de Facundo Rosas al crimen organizado terminó así nada más, como un escándalo, sin ningún tipo de repercusión legal.

Y es que la Fiscalía General del Estado, la de Víctor Antonio Carrancá Bourget, en ese entonces jamás hizo investigación alguna contra Facundo Rosas Rosas.

Nunca fue llamado a declarar, ni tampoco lo relacionaron las autoridades federales.

Así funcionaba la administración de ese gobierno panista, la justicia era decisión de Moreno Valle, y en el caso de Facundo Rosas, era el protegido, porque por el delito que se le relacionó, muy altas esferas también estaban involucrados

En este momento la FGE, no tiene alguna Carpeta de Investigación en contra de Facundo Rosas, en su contra solo existe el señalamiento moral, de no haber sido así entonces en este momento este ex policía no estaría tan tranquilo haciéndole al columnista especializado.

Que debería de ser investigado, junto con quienes durante esos 6 años de gobierno protegieron y se enriquecieron con la mafia no sólo del robo de hidrocarburo, también del narcomenudeo y todos los delitos que el lector se pueda imaginar.

Nos vemos cuando nos veamos