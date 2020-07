No tiene mucho, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, en medio de una conferencia de prensa ordenó al secretario de Seguridad Pública del Estado, Raciel López Salazar, que investigara las denuncias que se habían presentado por las actividades al margen de la ley de una vecindad que se ubica la 16 Poniente ya 11 Norte, conocida también como La Maldita Vecindad, pero esta sería la número dos.

El Ayuntamiento de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hizo lo propio, pero con la Oficina de Asuntos Internos, porque, además de la denuncia de las actividades de la casona del Centro Histórico, se implicó al comandante del Quinto Sector, Ángel García Rosales, como quien brinda protección a los grupos delictivos que operan en ese lugar.

Y se trata de un "Margaro", con al menos 10 sicarios como escudo protector, quien se dedica a la venta de alcohol adulterado, del narcomenudeo, además de que, por un moche, permite que en la vecindad opere la prostitución, además de que sea guarida de atracadores, asaltantes a transportes y de negocios, que operan en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla y de sus alrededores.

El interior de la Maldita Vecindad Dos, la puerta verde sería donde se vende el licor adulterado.

Para el gobierno de Puebla, la preocupación por las actividades delictivas al interior de la vecindad agravia a la sociedad, para la SSP sólo se trató de un trámite para medio investigar al comandante implicado en protección, quien además por separado cobra piso a los dueños de negocios del Centro Histórico para vigilar que no sean asaltados.

Así las cosas, los investigadores desde sus oficinas, ellos mismos lo dicen, esperan que quienes señalaron al comandante del Quinto Sector, por encubrir y propiciar delitos, acidan de manera personal a presentar la queja, sin importar que arriesguen su vida por las lógicas consecuencias.

Y de manera tajante dicen que si no se denuncia de manera personal, no habrá investigación alguna y que el caso será enviado al archivo muerto, o sea al cesto de basura, en otras palabras, no están dispuestos a hacer su trabajo que es investigar, sino que todo se lo traigan hecho.

