Las buenas actuaciones en este inicio de torneo continúan para el equipo de Juan Reynoso.

Siete puntos de nueve disputados hablan de un buen funcionamiento táctico que viene siendo la constante desde el torneo anterior y más si de esos tres encuentros, dos fueron en patio ajeno.

Los jugadores entendieron que después de esta pandemia los espacios para seguir con su carrera serían reducidos, tanto en posibilidad de pertenecer a un club de primera división así como en el tema de los sueldos y es por eso que las grillas e inconformidades quedaron a un lado.

Cada quien hace lo que le corresponde y más si saben que la única posibilidad de obtener dinero extra depende de no quedar en los últimos tres lugares del porcentaje y así evitarle a los dueños tener que pagar la penalización por la permanencia.

La defensa se sigue manteniendo entre las mejores y adelante quien se ha lucido es Santiago Ormeño, quien, ante la poca productividad de los delanteros, con sus dos anotaciones jugando como visitante, le ha otorgado a La Franja seis de los siete puntos que tienen actualmente en el casillero.

La victoria frente a unas Chivas golpeadas y limitadas les permitirá tener el envión anímico suficiente para meterse este martes a El Volcán y hacerle partido a los dirigidos por El Tuca Ferreti, quienes, en el papel, saltan como favoritos, pero que con el estilo “indescifrable” del equipo camotero se puede dar una nueva sorpresa y traerse un buen resultado de la Sultana del Norte, el cual sería de un empate para arriba.

Por lo pronto y a tres semanas de iniciado el torneo la situación se ve promisoria en lo deportivo debido también al buen trabajo realizado por Rodrigo Incera y la gente que llegó, quienes terminaron por darle certidumbre a un equipo que se manejaba En lo deportivo a base de amistades y compadrazgos.

Es cierto que falta mucho y no se puede ni se deben de echar las campanas a vuelo pero el inicio promete e ilusiona, ojalá así continúe.

Patrocinadores decepcionados

Desgraciadamente no todo es miel sobre hojuelas al interior de la organización camotera y es que después de que varios miembros de quienes le meten dinero al equipo se pusieron en contacto con quien esto escribe, me confiaron lo decepcionados que están de los contratos que firmaron con el Puebla a través del director de negocios, el inefable Rogelio Roa, quien se dice los trata con soberbia y despotismo y lo peor, ante el incumplimiento de todo lo que les prometió, por lo que marcas como Estrella Roja, Mobil, Pintumex, están pensando seriamente en no renovar sus contratos para la próxima temporada.

La queja entre otras cosas tiene que ver con las famosas letras chiquitas a las que es tan afecto Roa Guzmán (sobrino carnal de quien mueve los dineros en TV Azteca, Gustavo Guzmán) en los contratos donde al parecer todo está bien y en orden y posteriormente te aplica las letras chiquitas para ventajear a quienes se atrevieron a meterle dinero de publicidad al equipo Puebla.

Situación de la que quien esto escribe conoce perfectamente, al haber sido víctima de este delincuente vestido de directivo y protegido por su “Tío”, quien, seguramente, se hará de la vista gorda al tratarse de su familia.

Lo que sí le puedo asegurar es que las quejas ya llegaron hasta lo más alto de la televisora y este personaje ya es observado con lupa.

En la organización del Puebla es la manzana podrida, es con quien nadie quiere estar (con alguna excepción), la directiva actual no lo considera prácticamente para nada, sin embargo, nadie dice nada debido a que saben que tiene protección familiar desde lo más alto.

Lo cierto es que ante esta situación, es casi un hecho que al menos la marca de pinturas Pintumex ya no renueve contrato y los otros dos estarían en veremos.

En época de pandemia y aun así poniéndose sus moños este personaje.

Que su tío Gustavo Guzmán y Ricardo Salinas Pliego lo rediman.

