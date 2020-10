PAN ya definió

Las debilidades de Huerta Villegas ya se advierten en diversos frentes. Sola y aislada de los cuadros de su partido, señalada la FGE por probables delitos como el enriquecimiento ilícito.

No son cargos menores los que se decidió en el CEN del PAN pues bajo su protestad está la de definir perfiles para las candidaturas a las 217 presidencias municipales, entre ellas las de la zona metropolitana y la capital del estado, del que muy probablemente surja quien compita por la candidatura al gobierno de Puebla en 2024.

De la terna propuesta originalmente apenas pudo colocar a uno de los tres incondicionales, Mario Vázquez Cantú. Las otras dos posiciones estarán ocupadas por Carolina del Carmen Cabrera y Denisse Machorro, dos mujeres vinculadas a liderazgos abiertamente distanciados con la presidenta del PAN: Rafael Micalco Méndez, ex dirigente partidista y Humberto Aguilar Coronado, director de la Fundación Rafael Preciado.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.