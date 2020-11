Lo veníamos diciendo desde hace algunas semanas, el formato de competencia del fútbol mexicano permite a equipos verdaderamente malos competir por un lugar hasta la última fecha del torneo.

No nos equivocamos y estando de acuerdo o no, la verdad es que al menos el interés en el torneo por parte de los aficionados se mantiene hasta el final.

En el caso del Puebla de La Franja la situación llegó al punto de enfrentar a los dos peores equipos del torneo en las últimas dos jornadas y así intentar meterse a la fiesta de los doce menos peores.

En un duelo para el olvido, La Franja fue capaz de ganar al Atlas en calidad de visitante y mantener viva la posibilidad del repechaje, situación que tendrá que pasar por varias circunstancias.

Veamos; una victoria camotera frente al colero San Luis es obligatoria, cualquier otro resultado deja a la franja fuera de toda posibilidad, posteriormente se debe esperar que Bravos de Juárez -al menos- no gane en su encuentro frente al América, el cual se desarrollará en Ciudad Juárez.

En resumen, una victoria camotera en combinación con un empate de Bravos le daría el lugar 12 a la franja e incluso hasta el 11 en caso de que Toluca pierda con el León en la última jornada.

El lugar sería lo de menos a estas alturas, lo que sí es verdaderamente importante es ganar o ganar a un cuadro potosino que también ha sido una verdadera vergüenza y ocupa el último lugar de la tabla general y que ya está metido en el tema de las multas para mantenerse en primera división.

El peligro sin duda será ver cómo reacciona el cuadro tunero en su visita a la Angelópolis estrenando DT, lo cual podría motivarlos y volverlos peligrosos ante un Puebla que, jugando en el Cuauhtémoc, sólo ha logrado dos victorias en todo el torneo.

De vital importancia para la pseudo directiva camotera que se dé la victoria y la combinación de resultados, para al menos presumir que no son tan, tan malos y que después de tres años y medio fueron capaces de lograr al menos un partido más.

Juan Reynoso también se juega el puesto, pues de no lograr meterse al repechaje, estaría diciendo adiós a su equipo, pues ya sin contrato vigente, sería prácticamente imposible lograr la renovación; pero, por el contrario, un repechaje y buena actuación en el mismo, incrementarían sus posibilidades de permanencia en el banquillo camotero.

Todo está supeditado, por increíble que parezca, a los ex Lobos de la BUAP quienes con una victoria frente a un América ya calificado y que seguramente descansará a algunos titulares, podría echar por la borda todo esto que le platico.

Qué necesidad había de llegar a estas instancias teniendo desde mi punto de vista equipo para meterse tranquilamente entre los 12 de 18.

Argumenta Juan Reynoso que por los temas del COVID-19, muchas veces tuvo que entrenar solo con 16 jugadores y que eso no se dijo y si no se dijo en su momento, es por la manera en que la directiva oculta información que termina por ser dada a conocer por otras vías y que no hace otra cosa que dejarlos en evidencia semana a semana como ha venido sucediendo.

Una tristeza para la golpeada afición poblana que otra vez terminemos el torneo arrastrando la cobija, aunque al menos por esta ocasión mantenemos la esperanza y el interés hasta la última jornada del torneo.

Ojalá y se den los resultados y la próxima semana estemos hablando de lo que será el partido de repechaje que podría ser en caso de darse contra Tigres, Monterrey o Cruz Azul dependiendo de la posición en la tabla de estos equipos al final de ella próxima jornada.

Nosotros como siempre veremos y diremos.

Hasta la próxima.