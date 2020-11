Quiubo, banda intolerante. Una semana más en las que este héroe de barrio les trae la información más certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense porque me les vengo.

**********

Don Melitón y sus prácticas morenovallistas en la SEP

No estoy yo para contarlo ni ustedes para saberlo, pero nomás hay cosas del morenovallismo que se resisten a morir en el gabinete del góber.

Su héroe de barrio tiene un primo que es maestro, al que le decimos Lalo Onganiza desde que estaba haciendo sus pininos en la Normal, y ya me contó las jugadas que en la SEP, a cargo de Don Melitón Lozano, andan armando para alejar a los maestros de las urnas en el 2021.

Según me cuentan, Don Melitón no anda preocupado por los chamacos que el pinche Covidio-19 anda dejando más burros sino está chambeando para asegurar el rechazo de los profes rumbo al proceso electoral.

El mero mero de la educación en Puebla, me dicen, anda negando las órdenes de adscripción que por derecho les corresponden, y a los de siempre, a los que de por sí votan a favor, los premia.

Tanto que criticaron las actitudes represivas del morenovallismo, pero en el equipo de Don Melitón hay funcionarios que salieron más cabrones que bonitos llegando al punto que se han negado a regularizar los cambios de nóminas de los trabajadores.

Lo que el Meli no quiere ver es que el castigo del sector educativo le puede salir bastante cariñoso en las boletas del 2021. Allá él y sus malas pulgas.

La tanga brasileña de Violeta Lagunes

Mi jefita siempre me dijo que nunca hay que escupir pa’l cielo porque nunca sabes cuándo te comerás el gallo. Me cae que esa frase no se la enseñaron a Violeta Lagunes de chiquita.

Resulta que a la Viole se le olvidó de cuando promovió duro y tupido, en el proceso electoral de 2018, la campaña “AMLO sí, Barbosa No”.

Con una santa sonrisa, este pasado miércoles dio unas declaraciones en un programa de internet que son unas verdaderas joyas del cinismo. Y es que la exempleada de Moreno Valle aseguró que el góber es uno de los mejores mandatarios a nivel nacional.

“No cuestiono sus decisiones. Está haciendo muchísimo mejor papel que Claudia Rivera y que muchos otros alcaldes (SIC). A pesar de la pandemia y de la ineptitud del 80% de sus alcaldes, él se ha distinguido por la gobernabilidad que ha dado a Puebla”.

Aguas mi Viole que, de bajarte tantito más, se te asomará la tanga brasileña.

