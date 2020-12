Que se convoca al segundo informe de gobierno (¿?), cuando realmente fue el séptimo.

Que la 4T en el Congreso de la Unión dice que aprobaron eliminar el fuero al presidente (¿?), cuando sólo ampliaron delitos por los que puede ser juzgado, pero para juzgarlo, antes tendrá que desahogarse ese juicio político previsto en la Constitución que requiere las dos terceras partes de los votos.

Que “primero los pobres” (¿?), pero los números reflejan que hay 12 millones más de pobres en México (CONEVAL, Octubre 2020).

Que “vamos muy bien” (¿?), pero según la más reciente encuesta de GEA, a finales del mes de septiembre las evaluaciones de todos los rubros, seguridad, salud, educación, combate a la pobreza, reducción del desempleo, impulso al crecimiento económico y combate a la corrupción, están reprobados.

Que se regresaría al ejército a los cuarteles (¿?) y se acabó militarizando al país.

Que se acabó la corrupción (¿?) y todos los días conocemos que se entregan contratos sin licitaciones y adjudicaciones directas.

Que sí hay medicamentos en las instituciones de salud pública (¿?) y todos los días conocemos de casos que demuestran lo contrario.

Que la pandemia del coronavirus va a la baja (¿?), que México no ha sido tan golpeado por la pandemia (¿?), y los más de 109 mil muertos y 1 millón 168 mil casos.

Que no ha sido rebasado al sistema de salud (¿?), cuando los datos son otros.

Que algo más sabe el presidente, porque presentó -como le gusta- ahora un Decálogo contra el Covid y nos convoca a que actuemos con responsabilidad, que no relajemos la disciplina que no nos confiemos (¿?), cuando él es el que ha actuado irresponsablemente ante la pandemia.

Que se combate la criminalidad (¿?) pero la estrategia de seguridad no presenta resultados, los índices de criminalidad a la alza.

Que no encubrimos a nadie y no hay impunidad (¿?), y lo del hermano Pío, y ahora la prima Felipa, y las casas de sus funcionarios, y Lozoya y qué pasaría con el proceso que se iniciaría en contra del general Cienfuegos.

Que se cuida el medio ambiente (¿?) y los proyectos dañinos.

Que se impulsa el desarrollo científico (¿?), y los recortes presupuestales de hasta 75%.

¿Será que los resultados de las encuestas que nos presentan y que dicen que tienen el 58% de aprobación entren en este listado?

Porque así decían que estaba en aceptación el presidente Trump y perdió su reelección.

A dos años y con siete informes, donde quedaría eso de, No Mentir, No robar y No traicionar.