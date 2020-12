Frustrados por no tener fondos para contratar grandes jugadores, los directivos de La Franja se basan en una estrategia osada para tratar de cambiar el juego y los resultados del equipo.

Basados en la película protagonizada por Brad Pitt por ahí del año 2002, los de La Franja tratarán de sumar talento a bajo costo.

La incorporación de Nicolás Larcamón a la dirección técnica del equipo no es para nada una volada de Severiano García quien, en los hechos, es ahora quien mueve los hilos en la televisora del Ajusco.

Nada de malo tiene intentar un nuevo método si después de 20 años han desfilado 29 directores técnicos con resultados similares casi todos.

Se terminarán por ir los jugadores viejos y caros para intentar manejar un modelo novedoso con gente joven y comprometida, veremos si la apuesta resulta o se mantiene el común denominador del equipo que no es otro que el fracaso.

Se fueron sin cobrar completo

Molestia causó en el anterior cuerpo técnico encabezado por Juan Reynoso el hecho de que al final les pagaron lo que quisieron y como quisieron y no tuvieron más remedio que aceptar las condiciones para poder seguir trabajando en algún otro lado, so pena de irse a una controversia y no poder dirigir o trabajar en otro equipo.

Según trascendió, el mismo Reynoso y su gente terminaron por hundir a Becerril, Velázquez y Sánchez Barrera (quien al final fue recontratado al no encontrar entrenador de porteros barato) al acusarlos de traidores y de entregar información de adentro, a la prensa.

Por otro lado también se supo que a través de Severiano García y Rodrigo Incera, se trabaja en conseguir a algún empresario que le meta dinero al equipo para la contratación de jugadores.

Ojalá lo logren por el bien del equipo, sin embargo, este supuesto inversor tendría que ser cuidadoso para poner su dinero en manos de Roa y Cía., quienes se han enriquecido a costa del equipo al adquirir casas en Cholula, autos de lujo y celulares de última generación y hasta amantes con un supuesto mísero sueldo.

Qué empresario en su sano juicio querrá invertir en el Puebla cuando es bien sabido que el ‘tramposo’ Roa, quien es protegido de Gustavo Guzmán, quien es su tío, esconde en las letras chiquitas de los contratos sus verdaderas intenciones para timar a los pobres que se atreven a apostarle algo al equipo camotero.

La gran pregunta es: ¿Quién?

El equipo iniciará su pretemporada esta semana donde ya Larcamón tomará las riendas en forma y verá a quien le traen para redondear el equipo e iniciar con el pie derecho frente al ‘hermanito’ Mazatlán el viernes 8 de enero en él Cuauhtémoc.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.