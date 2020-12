Lo cierto, la verdad es que se termina el año, se va el año; pero NO los malos gobernantes, no las malas ideas, quedan una bola de irresponsables, malandros vividores, una verdadera vergüenza, los pésimos gobiernos y sus decisiones absurdas, tomadas más como defensa o agresión a otros grupos y más en tono de berrinche. Pero, viendo los resultados positivos de las restricciones y las meditadas tomadas en España, al menos se ha observado un notable e importante incremento de las audiencias y tele espectadores de los festejos transmitidos online. Veamos un incremento de 33 186 espectadores en la de Vitoria en octubre 17, hasta los 130 219 en Medina del Campo el 8 de noviembre, muy importante señalar que se trata de novilladas, he aquí la gran respuesta al trabajo realizado por la Fundación Toros de Lidia. Algo muy al contrario ocurre en estos lares del altiplano taurino: se ha logrado la presencia por compra de la transmisión de hasta noventa tele espectadores, en otros casos, mejor deciden y anuncian la suspensión del evento argumentando el “incremento de casos de la pandemia” cuando la verdad es la escasa o nula venta. Esta amarga respuesta se debe a la falta total de entusiasmo, por la pobreza de los carteles anunciados, por cierto con menos de un ciento de aficionados presentes en Plaza. Ver interesante gráfica, que muestra la importancia de que los festejos se vean por TV., medio de esparcimiento y difusión de cultura y tradiciones.

No cuesta nada soñar y lo importante es tener sueños positivos… y aceptar, soñando despiertos como dijo aquel facebookero que siempre “soñamos en tercera persona”, quizá así el subconsciente aprovecha para mostrar errores, señalar culpables, o lo más importante; reconocer soñando la realidad que no podemos aceptar viviendo, de ahí la gran verdad que de sus sueños nos relata Joaquín Sabina: “Por la noche no sueño que cantó, sueño que toreo”. Apasionante verdad. Este hermoso sentimiento que nos comparte el maestro Sabina, además expresado con gran honestidad. Vaya que sí al canta autor se le ha visto infinidad de veces en barrera de tendido o hasta en los callejones, su llegada o arribo a las Plazas, minutos antes del toque de clarín “A cuadrillas”, su arribo se convierte en otro paseíllo, con la Plaza entera puesta de pie y batiendo Palmas con inmenso cariño y admiración.

3 alegres cumpleaños 3, con amplias sonrisas vemos a los tres cumpleaños, las sonrisas que solamente da la satisfacción de sentir haber cumplido con lo propuesto, el haber vivido lo soñado, y el caso de estos tres, insistimos, al ver la foto se aprecia la verdadera felicidad. En el caso del fino matador moreliano Teodoro Gómez, a quien vemos con sombrero cordobés muy bien terciado, 30 años de haber tomado la alternativa. Para “El príncipe de Galapagar” fueron 20 los cumplidos como matador de toros y el celebérrimo Francisco Camino celebró con inmenso gusto y buena salud su 80 cumpleaños, pocos día después de haber cumplido los 60 de alternativa y vaya felicidad, que se les ve desbordante con aromáticos y taurinos cigarros puros en mano. Bien vale señalar que tras de ellos en el muro de la taberna se aprecia una foto; con el llamado “Niño Sabio de Camas” dando un estoconazo con la categoría que los tres siempre actuaron en los ruedos. La suerte suprema ejecutada con categoría magistral.

Ya con estos Puyazos nos despedimos hasta el 2021 que ojalá venga con su espuerta llena de vacunas. Como muestra de buena voluntad mostramos este bello mosaico de 2 imágenes 2 de lo más bello que la naturaleza nos brinda: la hermosura del campo bravo, en una el matador Curro Escarcena, empresario y ganadero de Cádiz, y en recuadro la otra, el Señor Cura Párroco de Aliseda y Herreruela, don Fernando Valiente Clemente, ambos, roja muleta en mano instrumentando, templando las embestidas; mostrando en claro, que el animal bravo en sus terrenos, en su casa, en su hábitat no va a la muleta por el acoso, por respuesta a agresiones, ni por sentirse encerrado, sin respuesta a ningún mal trato. Embiste porque así se lo ordena su ADN, por puro gusto y para dar gusto a quienes amamos la Fiesta.