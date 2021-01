¡Lazo y puerta…! Ese era el ordenamiento de don Raúl González ganadero de Piedras Negras para las reses mansas, o de pésimo estilo – afortunadamente muy pocas – los caporales cerca de la puerta de corrales echaban el lazo, amarrada la res, tan pronto cruzaba la puerta de corrales se cumplía la otra orden ya bien sabida. Descabello y al camión del carnicero que junto estaba, para evitar así la tentación o posibilidad de la venta de ese ganado a ferias o plazas de tercera o, la aparición de cuatreros. Eso, eso, es lo que urge hacer con algunos regidores del ayuntamiento de Puebla, comenzando por la edil, que se escuche la voz de mando del pueblo: ¡Lazo, puerta…y puntilla! ¡Vista! Nada de retientas o reelección. FOTO, Respuesta organizada y respetuosa de la afición poblana a la propuesta de prohibición; autos adornados con capotes, bandas de música tocando pasos dobles y de manera sonora; ¡Qué chula la Puebla!

Lo más adorable del futuro, próximamente boyante es la guapura de una promesa que se ve ya como realidad Raquel Martí se llama la chica salmantina de belleza estruendosa, rubia y con muy buena apostura. Vemos en la foto el trapío de lo que le están echando en sus entrenamientos, bien vale señalar el discreto Puyazo, muy leve, sin mucho sangrado, no se trata de destrozar para que la bella pueda torear, con la rectitud, serenidad y placer al correr la muleta. A estas virtudes que la joven torera atesora a tan sólo 17 años de edad, se une la noticia que ha resonado en el tauro mundo: su reciente acuerdo de apoderamiento con la Matadora Cristina Sánchez, mancuerna ya formalizada de un formidable par de rubias. Con la experiencia, relaciones y mucho querer que tiene Cristina, pronto seguramente se verán envidiables resultados. “Dos mujeres unidas por el toro” la frase que mucho resuena.

La brillante participación de las mujeres – inteligentes y guapas – tienen en la Fiesta del Toro, queremos resaltarla en estas líneas con lo dicho por Cristina Sánchez en reciente reportaje de “La Gaceta de Salamanca”: “Cuando digo voy por todas…Voy a por todas”. “Acompañar a una persona en su proceso de transformación es el viaje más bonito al que nadie te puede invitar” Claro, esto dicho en la entrevista Post a su nombramiento de apoderada! “Quién tiene que escribir su historia es Raquel, sí la puedo acompañar seré una privilegiada… me entregaré a esto con cuerpo y alma, lo asumo como un reto más en mi vida”.

El pleno del Honorable Ayuntamiento de la riquísima ciudad; rica en tradiciones, cultura, característica, bella y peculiar arquitectura, Córdoba, en España ha reconocido a la Tauromaquia como una “Manifestación cultural de importante calado en la ciudad”. Aquí, bien cabe la pregunta ¿La Puebla de Los Ángeles en su historia, tradiciones, bello trazo y monumentales espacios arquitectónicos no equivale a lo mismo? El ganadero de pura cepa don Victorino Martí ha mencionado de manera solemne y sonora la declaración de la UNESCO que “Sólo pone una línea roja para que una manifestación cultural sea admisible: la de los derechos humanos y libertades fundamentales”. Sentencia que con un remate muy bien rematao queda para la historia: “ Y la Tauromaquia, obviamente, no trasgrede esa línea roja”…”Los Toros no son un espectáculo de muerte, es la exaltación de lo que somos: confrontamos la muerte para sentirnos vivos. La conciencia de la muerte permite que se pueda vivir más plenamente”.

Trascendental discurso inaugural del presidente Joe Biden. Va nuestra despedida de hoy con una frase parte de ese discurso; bastante tiene que ver con lo que mucho se ve en el medio taurino, falsedades que al final no conducen a nada: “La verdad existe, también existen las mentiras usadas con frecuencia para obtener beneficios y poder”.