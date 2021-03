Quiubo, banda intolerante. Una entrega más en las que este héroe de barrio les trae la información más certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense porque me les vengo.

**********

Entre más nos vamos acercando a las fechas definitivas pa' que los partidos nombren a sus gallos pa' el 6 de junio, les juro por ésta que cada semana me cuesta más respirar por tanto apestadero a KK.

Me cae de madre que nomás me volteo tantito a checar cómo se están cociendo las habas en los partidos o analizo a los candidatos pa' cualquier cargo público y ya no sé si reír o llorar.

Pa' que entiendan un ejemplo de a lo que su héroe de barrio se refiere, chéquense cómo están las cosas en la vecina San Andrés Cholula.

Según la versión de mi chismoso del barrio cholulteca, al que le decimos Aquiles Pico desde que era chiquito, los panistas ya habrían negociado la plaza. Así como la oyen, pues resulta que tres panistas negociaron en lo oscurito con el recién nombrado candidato Raymundo Cuautli. Así como la oyen.

Hasta la noche del martes, Edmundo Tlatehui, Blanca Jiménez y Esteban Mixcoatl andaban bien gallitos convocando a conferencia de prensa y hasta querían firmar una carta dirigida al PAN estatal y nacional pa' que se anulara la designación del Chapulín Cuautli, pero curiosamente una llamada les quitó los espolones y dejaron colgando al Pastor Fraile.

Aunque nomás ellos sabrán de a cuánto fueron los cañonazos o favores que vendieron, la Netflix es que con esto le están poniendo de pechito la plaza cholulteca a Morena porque, acá entre nos, el flamante Mundo Cuautli levanta menos pasiones que abuelita en asilo de ancianos.

Imagínense qué puede vender un político que del PRI pasó al PRD, pa' luego buscar que Morena lo empujara a ganar algo en 2018. Y ahora jura y perjura que la sangre que corre por sus venas es azul.

Lo que Don Chapulín Cuautli sí podrá jurar por su jefecita en campaña es que, en su esquina, cuenta con los tres panistas más flexibles de Cholula.

Así el nivelito de la polaca poblana.