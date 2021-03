No. Qué está Semana Santa, o días después no suframos una tercera caída, o lo que expertos e inexpertos epidemiólogos – ahora todos los golpea-teclas lo son – llaman “3era. Ola”; un repunte o rebrote más, que esperamos no suceda. Al menos las Plazas de Toros son sitios muy bien ventilados. Demostrado ha quedado que en las ciudades en las que se han dado corridas con todas las medidas y precauciones, los contagios han sido nulos. Para estos próximos días pedimos la protección, tradicional en los taurinos de la Santa Madre de Dios. Pero de todas las Virtudes que adornan a la Virgen Patrona de los toreros a quien vemos en la ilustración con rostro sumamente preocupado deberá ser la Prudencia, la Virtud que en todos predomine esta Semana Santa.

De las dehesas de “Boquilla del Carmen”, en Villa de Coss, Zacatecas, casa ganadera propiedad de don Manuel Sescosse Varela, éste fortísimo Toro, los músculos bien marcados en tórax y miembros delanteros, señal del diario ejercicio del cárdeno en el Gym de los potreros. Con fuerza incontenible arremete contra de un tractor. Impactante. En contra de ello, algunos en busca únicamente de darse a conocer, buscando reflectores se ahogan con absurdas declaraciones, que piensan les atraerán simpatizantes: Qué… ¡hay que reducir el número y largo de los anzuelos de las Banderillas! ¡Que hay que cambiar diseño y tamaño de las Puyas! Válgame Dios. Los Señores Toros tienen, deben de tener, tamaño, fuerza y la bravura que la Fiesta merece; los toritos de mentiritas dejémoslo para los pueblitos memeleros. Foto: Manolo Briones.

Lo usual actualmente por su prevalencia máxima en las Rs.Ss, es que cuando al algún personaje conocido fallece; dale, a buscar en los archivos y publicar alguna foto de acercamiento; es decir, una foto en la que aparezca el publicante cerca, muy cerca del fallecido. La verdad: Más presunción que auténtica pena. Que cosa tan distinta vemos en esta foto. El Torero, ganadero, esplendido ser humano, Gabino Aguilar, cerca, muy cerca del chaval torero, compartiendo con entusiasmo en el campo consejos; esa valiosa experiencia que el Matador Gabino atesoró desde su impactante debut como novillero en Las Ventas de Madrid en 1963 año en que partió Plaza en ruedos ibéricos 24 tardes: dos de ellas en Sevilla y cuatro en Madrid. Para culminar con su alternativa en ese coso en 1964 siendo padrino Andrés Hernando y testigo Manuel Benítez “El Cordobés” para luego venir a confirmar a La México de manos de Alfredo Leal y ante el testimonio de Su Majestad Santiago Martín “El Viti”. ¡Valla nombres de figuras y números en su paso por la fiesta como Torero! Comparemos con nuestras actuales figuras que van a España por un par de tardes, alternando en carteles con nombres de puro relleno. De tanto y verdadero amor por el Toro Bravo, respeto y cariño desde que andaba biberón en mano y con la otra halándose los pañales, ya que vio la luz primera en Piedras Negras, dedicó fervientemente muchos y los últimos de sus 82 años de vida a la crianza de reses bravas en su finca, avecindado en Amealco, Querétaro, con la añeja divisa Vino, Tabaco y Negro de “El Batán”. Foto publicada por Francisco Pumarada.

El Centro de Alto Rendimiento Taurino, en Jalisco navega con las velas distendidas e impulsado por los Vientos que provee su director Artístico, el Matador de Jerez, Juan José Padilla, quien, con verdadera ilusión por transmitir sus experiencias a los 60 chavales seleccionados, en sus declaraciones lo expresa todo: “transmitirles valores que son; Esfuerzo, tenacidad, capacidad, humildad y fe”, También expresó el “Ciclón de Jerez” su deseo “que los alumnos pasen NO con el recuerdo de haber tenido un aprendizaje o un rodaje como novilleros sino que sean capaces de reconocer que nuestra cultura del mundo del Toro les ha marcado unos valores”. Otra garantía del éxito lo es la presencia como instructor del Matador Oliver Godoy, Torero de finura sin poses retorcidas, garigoleos ni absurdas Pana imitaciones que tanto les enseñan en otros rumbos. En la Foto: Jorge Martínez José María Trigueros provenientes de Murcia, en las primeras tientas del Centro. FOTO: el muletazo.com

Recientemente se celebró el Día de la Poesía, por ello, va la despedida con palabras del Premio Cervantes 2020, el poeta y escritor taurino Francisco Brines: “La Tauromaquia es el espectáculo más bello y perfecto que han creado los españoles. A veces en un natural da la impresión de que el tiempo se ha detenido. Eso también lo produce la poesía y el arte”.