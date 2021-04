No, no es querer volver atrás, simplemente, echar una mirada al pasado, cosa muy útil para valorar y aprender lo que antes mucho gustaba. Tal parece que en estos días los llevaderos de aspirantes a toreros, los que, a cambio de alguna supuesta enseñanza, bien que les bajan los billetes, han perdido el valor del sitio al torear.

¡Ya no se trata de enseñarles a los chavales de andar y saber andarles! a los toros en y por sus cercanías. Ahora se trata de echarlos, mandarlos lejos, fuera de la muleta, sostenida ésta no con los pulpejos, si no firmemente “agarrada” con el fuerte puño y más cerca del centro, de la mitad del estaquillador. Va la explicación en la foto. Maese Manzanares tomando la muleta y ejerciendo un toreo que ya no vemos…cerca, muy cerca, toreando como dicen los decires taurinos; “con la panza de la muleta” ejerciendo el mandón muletazo con el cuerpo metido más allá de media muleta; véase de donde sostiene el palillo que lleva el engaño, – ¡Qué ahí no existe! – es ¡Pura verdad! y no con la punta y echando lejos al toro para la supuesta ligazón del siguiente. FOTO: Cuevas.

La Santa Basílica mundial del Toro, Las Ventas del Espíritu Santo en Madrid ha dado ya el lugar que le corresponde a su Torero Víctor Barrio, la semana pasada en medio de una gran solemnidad, ha sido descubierto el magno mural, obra del artista Luis Garrido, se trata de una pintura tamaño mural, hecha en blanco y negro, con un estilo que mucho recuerda lo picassiano cuando don Pablo pintaba con inspiración torera; un soberbio muletazo - puede el lector volver la vista a la foto de Maesse Manzanares para regresar a pisar los terrenos del recuerdo – Este justo acto de reconocimiento y cariño deja testimonio de que el toreo es cultura, tradición, arte y sentimiento. Foto, de la firma: Arjona.

El cartel que anuncia para éste 2021 la tradicional y ya histórica feria de les Arenes de Arlés, Francia resulta un bello diseño inspirado en cómo se elaboraban antes los carteles de toros. A eso most just, tan exacto nos referimos. Fiel muestra de lo que nos tanto hemos preconizado: No, no volver al pasado, si no encontrar ahí una buena fuente de inspiración…Aparecen en el moderno, pero clásico diseño: los arquitectónicos arcos de la antigua e histórica Plaza, la espectacular salida de toriles del Toro bravo, detalles de mucha torería. Los nombres de toreros y las ganaderías a lidiar, claro que son importantes, pero mucho mayor relieve adquiere, mayor importancia se les da, bellamente enmarcados. Que gran diferencia, con los horripilantes hechos por las computadoras, parecen a veces diseños de niños de kínder, o bien dicho, esos chavitos pueden hacerlo mucho mejor. Y más peor ahora, por los “festivales” tan frecuentes, en que quienes torean tienen que pagar por ello. Claro, al ser parte de la empresa lo que más vigilan es que sus NOMBRES vayan con mayúsculas y letras grandes. Y ¿Los Toros? A poner en el cartel “Toros por designar” o bien “Concurso de ganaderías”, que muchas veces equivale escombrar y limpiar corrales, a sacar Toros que por alguna causa no entrarían en un encierro digno.

Mientras, en el taurinísimo suelo mexicano, en los festejos de fin semana; 4 Toreros 4 más ha levantado con energía la mano para decir: ¡Aquí estoy!: Par de Diegos al golpe en la Plaza La Luz de León, Guanajuato: Diego Silveti y Diego Sánchez con el corte de 2 orejas 2 cada uno a los de Villa Carmela, el mismo día sábado; Sergio Flores en el cortijo Las Fuentes de Jesús María en Aguascalientes, con el único corte de una peluda que se dio esa tarde, y el domingo, también en festejo de cortijo en “La Josefa” de Villa Corona, allá en Jalisco José Mauricio, recibió el rabo y orejas simbólicas del buen toro “Valiente” con número 682, premiado con el reconocimiento del Indulto para regresar a casa a padrear en los potreros de Campo Real. Sumemos estos cuatro nombres al de Jerónimo, con su sonrisa de fábrica y triunfador del lunes de Ramos y tenemos ya cinco coletudos que andan pisando fuerte en nuestros alberos. La foto que ilustra esta nota es un brillante y bello disparo de lente en manos de autor no identificado de Tauro Nota, un soberbio recorte de Serio Flores. Nos despedimos hoy con el decir del Filósofo de Güémez quien nos relata que: “Sí un escuincle tiene una moneda y su compañerita también tiene una; sí el chavo le da la suya y también ella le da la que tiene, cada uno tendrá una moneda. Pero, si el chavo le da una idea y ella le comparte también una idea. Entonces, los dos tendrán cada uno, dos ideas”.