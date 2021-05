Muy Estimado don Mariano:

Años hace ya, buen rato de no escribirnos, más de una década de sus últimos renglones. Hoy me dirijo a usted con la esperanza, ferviente deseo que se encuentre bien de salud y que el maldito morlaco ese del Covid-19 no le haya pegado cornada o puntazo alguno. Va mi carta en respuesta a la inquietante pregunta que a través de nuestro mutuo compadre don Cipriano me hizo usted llegar, qué: ¿Cuándo habrá Toros en Puebla y en La México? Vaya pregunta, misma que casi a diario recibo en el lugar que me detenga, ya sea a echar la chorcha, a chismear al alimón o compartir el café cortado. Pregunta que inquieta a todos los amantes de las cervezas en tendido de Sol y disfrutar el aroma a humo de un buen cigarro puro. Por el momento es de lamentar, en los dos sentidos: - Lamentar- de lamento, por lo que aquí vemos, y -la mentar - de mentada de madre, ante la pobreza de carteles que se ofrecen a una afición ya aburrida de tanto engaño y falsedad. Ganaderos que prefieren ver subir sus toros al Tortón de transporte con la ilusión de siquiera verlos lidiar en la Plaza, aunque nada más les paguen el peso de carne en canal, eso es mejor a verlos subir al camión del carnicero rumbo al rastro. Y los torianderos que, a costo de pagar sus propios gastos, sin remuneración alguna de tipo profesional con el consuelo de ver sus nombres acartelados. Pero repito, si el objetivo son la reventa de entradas y la abundante venta de alcohol en los tendidos, estas cosas no se llevan ni hacen empatía con el orden, el respeto y la honestidad. Siendo en La México, la reventa y los llenos hasta las escaleras el verdadero negocio, ahora que se impone la venta de entradas en línea, no podrán venderle boletos con lugar en “escalera de sol, 1er tendido, junto a las cubetas de cervezas” ni de “salida o boca de túnel 7”, y en El Relicario, donde los boletos de lugares preferentes se reservan para políticos, sus aduladores y gorrones; muy entendible que los pocos que pagan boleto se molesten por la cantidad de intrusos en el callejón, aunque al final la entrada sea pobre, pero todos contentos por la elevada circulación de bebidas embriagantes y abundantes brindis que siguen a las alternativas patito, para torianderos de quinto patio. Ante esas tristes entradas que se están viendo, le mando foto de la Monumental de Aguas, éste pasado día de San Marcos, en la corrida que se dio en honor al Santo Patrono, llenazo, entradón al máximo de lo permitido y con ese ambientazo único y característico de la Catedral Taurina de la fiel afición de la Gente Buena. FOTO 1.

Y ésta otra muy buena nueva, y más que noticia a compartir, debe ser ejemplo a seguir: ocurre en Francia, país donde todo lo relacionado con el Toro se da con mucha seriedad, ahí, para el ya cercano mes de julio cancelan – ojalá sea, en definitiva – todas las limitaciones, eliminan los límites de número de asistentes a las corridas; ahora sólo falta saber que dicen Simón Casas empresario de Nimes – FOTO 2 - quien ya había movido la Feria de Pentecostés para 11, 12 y 13 de junio y el inquieto Jean Bautista la de Arles programada también para junio, seguramente algún cambió de fechas anunciarán, y del mismo país galo, llega otra buena noticia; en la Feria de Bayona será el Matador de Apizaco Sergio Flores quien partirá Plaza este septiembre. Se trata de un merecido reconocimiento a Sergio quien en ese albero recibió la borla de Matador de Toros en año de 2012 durante esa misma feria, con el memorable triunfo de salir a hombros de la afición; tal como, mí estimado Don Mariano por allá se premia a los buenos toreros, no como aquí con la más pura coba que son sacados a lomo de costaleros o trabajadores de Plaza.

Aprovecho como despedida y en espera de pronto tener el gusto de saludarle de nuevo, hacer referencia a los triunfos que, por meter bien la espada, amenamente en su libro “Mi Gente” relata Pepe Dominguín: “Debutábamos de chavales toreros en San Martín de Valdeiglesias, conmigo mis hermanos: Domingo y Luis Miguel, el menor, con sólo 11 años cumplidos...Resultado: Domingo, mató a volapié limpio de perfecta ejecución. Yo me la ventilé con media estocada bien colocada y Luis Miguel, eficaz espadazo de tres cuartos en lo alto, que hizo rodar a su enemigo. Salimos a hombros de los hijos de los quismondanos que años atrás así sacaban a mi padre”. Quismondo el pueblo aquel – que entonces no estaba en el mapa - donde nació el primero de los Dominguín; sus paisanos y vecinos le seguían para festejar sus triunfos, años después los hijos de esos; la chamacada entera seguían por los pueblos a los nuevos Dominguines.