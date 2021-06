Usted debe de recordar la jornada de violencia el último día de mayo, en la 16 Poniente y 5 Norte, del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, cuando una veintena de elementos de la Fiscalía Metropolitana del Estado, pretendieron dar cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Federico López Flores, líder del grupo de comerciantes Fuerza 2000, como presunto responsable de varios delitos.

Los agentes no pudieron detener a Federico López, a quien todos identifican como "El Fede", por una razón muy importante, y es que no llevaban ninguna orden de aprehensión.

Entonces

¿Para qué la presencia de los ministeriales, con todo y sus vehículos oficiales, para detener a un líder que no tiene cuentas pendientes con la justicia?

Federico López Flores, a través de sus abogados promovió un amparo para poderse defender de la presunta acusación en su contra, por la que sería detenido, pero resulta que en el amparo le informaron que nadie lo estaba buscando legalmente para proceder en su contra.

Está claro que el grupo de agentes no iba a operar de manera particular y que, si estaban obedeciendo la orden de uno de sus superiores, no se sabe cuál, ni tampoco el por qué.

Usted ya sabe que la Agencia Estatal de Investigación (AEI), busca ya salir del estereotipo de agentes que abusan de su autoridad, que desconocen los derechos legales y humanos de las personas y que ahora para ser de esa policía deberían de tener por lo menos una carrera terminada.

Entonces a qué se debe que hayan participado más de 20 agentes para querer detener a un líder que no tiene orden de aprehensión, como se lo muestro con una copia del amparo que promovió y que le favoreció, porque en este dice que no tiene cuentas pendientes con la justicia.

¿Quién está detrás de Fuerza 2000?

¿Quiénes están interesados en desmantelar a una agrupación de comerciantes que ya tiene varios ayeres en el Centro Histórico de Puebla?

Definitivamente debe de ser algún funcionario del Ayuntamiento de Puebla o del mismo Gobierno del Estado y los intereses que afecta deben de ser muy importantes.

El amparo

El que suscribe José González Zepeda, coordinador general de asuntos jurídicos, en representación del Fiscal de Investigación Regional, con fundamento en los artículos 9 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, nombrando como delegados a los licenciados en derecho Fabiola de hita áreas y Antonio Velasco Argüello; en atención a su oficio 249.15, de fecha 31 de mayo del 2021, recibido el día primero de junio del año en curso, relativo al juicio de amparo número 508/2021, promovido por Federico López Flores, lo anterior en términos de lo dispuesto por los numerales 117 y 168 fracción III de la Ley de Amparo, por vía de informe justificado lo rindo en los siguientes términos:

No es cierto el acto reclamado por el quejoso Federico López Flores, No es cierto el acto reclamado por el quejoso consistente en la orden de aprehensión, comparecencia, presentación, citación; así como su ejecución.

Nos vemos cuando nos veamos.