Estamos a poco tiempo de saber si Nicolás Larcamón terminará de culminar su obra como el héroe, o de plano termina por erigirse como el villano de la película al haber aceptado un equipo donde al parecer la calidad va a escasear y parecería que la escuadra va a padecer durante el torneo.

Quizás el argentino sea capaz de volver a demostrar que con poco es capaz de armar un buen grupo que es capaz de jugar bien al fútbol y dar resultados como sucedió el torneo anterior.

No olvidemos que el que viene será el torneo de la consolidación de Larcamón como DT en nuestro país, pues como bien sabemos ahora ya es más conocido y de alguna manera los rivales ya saben a qué y cómo juega; no en balde los últimos partidos del torneo anterior ya le costaron mucho trabajo no sólo ganar sino, incluso, anotar goles, por lo que de acuerdo al desempeño de los camoteros ya sabremos si fue flor de un día o de verdad es un técnico que tiene futuro en el fútbol mexicano.

En cuanto a jugadores, al parecer quienes finalmente se van a quedar, son Clifford Aboagye y Maximiliano Araujo, por quien el club portugués que lo pretendía ya no quiso pagar más y como el Club Puebla no se iba a llevar nada en la transacción, prefirieron echarla para atrás, lo cual me parece una buena decisión pues el joven uruguayo tiene futuro y podría dar mucho más de lo mostrado al momento en el equipo de la franja, me parece que el que viene podría ser el torneo de su consolidación.

La directiva, a sabiendas de que tiene hasta la fecha 5 del torneo para poder integrar a más jugadores, trabaja para conseguir otro mediocampista que pudiera venir a fortalecer esa área del terreno de juego donde al parecer la escuadra se encuentra débil y requiere fortaleza ante la salida de Omar Fernández.

El próximo domingo en punto de las 7 de la tarde-noche los de la franja se van a meter al gigante de acero en Monterrey donde enfrentarán al poderoso equipo de Javier Aguirre; los Rayados tendrán algunas bajas por el tema de sus seleccionados, situación que deberá aprovechar el equipo camotero, que al menos se presentará con equipo completo una vez que prácticamente todos los jugadores se recuperaron del padecimiento del Covid-19.

Incluso, seguramente, también viajará con ellos el flamante ‘dizque’ dueño Manuel ‘Chómpiras’ Jiménez, quien, al parecer, le dio el síndrome del HH, Héctor Herrera, y se sometió a algún ‘Lifting’ o algo por el estilo, pues en días pasados me lo encontré en una comida que organizó el Gobierno del Estado encabezado por el Gobernador Miguel Barbosa por motivo del 200 aniversario de la creación del ‘Chile en Nogada’ en Puebla, donde incluso me saludó, pero de verdad no lo reconocí a no ser por su tradicional ‘boina’ Lapuentesca.

Bien dicen que esa silla enloquece, que hasta operaciones se realizan para verse menos feos.

Como sea y volviendo al tema futbolístico ojalá se inicie la primera jornada al menos sumando un punto pues como sea los rivales de las primeras seis jornadas no se ven nada fáciles.

Suerte muchachos.

Continúan las transas y robos al interior del Club Puebla

La internet desnuda todo, y pues como ya hemos dado cuenta una y otra vez de las tropelías que suceden al interior del Club que tan dignamente conduce la ‘Rata’ mayor Rogelio Ro(b)a, doy cuenta de cómo los empleados del club con la venia de nuestro personaje favorito, se robaron las playeras que supuestamente eran únicamente para los abonados y las vendieron a la gente de la barra, vaya usted ya a saber en qué precio.

La evidencia es brutal e innegable, usted juzgue.

¡Provecho y que vengan más robos!

