Con el #Covid-19 encima con su tercera ola y con Puebla con el semáforo ya en amarillo, inicia el torneo ‘Grita México 2021’ para el equipo de la franja.

Muchas fueron las complicaciones durante el inicio de la pretemporada para la escuadra de Larcamón, empezando por la salida de dos de los hombres más importantes en el organigrama camotero como eran Rodrigo Incera y Severiano García quienes hartos de los malos tratos y malos pagos, optaron por irse a otro proyecto en San Luis, el cual, al menos, inició de manera ganadora al imponerse a las Chivas en su debut en el actual torneo.

Posteriormente, la salida de jugadores que fueron clave durante el torneo anterior como fue el caso de Ormeño, Fernández, Perg y Reyes, por mencionar a los más importantes y para colmo de males los pocos, poquísimos refuerzos de calidad que se pudieron traer quienes, a decir verdad, con excepción de Aristeguieta, los demás son más bien apuestas de jóvenes que quién sabe si funcionen, y para terminar, si todo lo anterior fuera poco, al menos 13 jugadores resultaron positivos a Covid-19 previo a la gira por Estados Unidos, lo cual terminó por cancelarla.

La situación para este inicio de temporada luce complicada con la visita a Monterrey, donde la franja realizó su debut en el actual torneo.

Independientemente del resultado, le adelanto que existe gran preocupación para el partido del próximo viernes contra Chivas, pues el aforo al día de hoy está aprobado al 30 por ciento y pareciera que así será, sin embargo y debido al incremento de casos, podría en determinado momento jugarse a puerta cerrada, lo cual cambiará nuevamente los planes de una directiva que ya se frotaba las manos para seguir haciendo negocios y llenarse los bolsillos a costa de los pobres aficionados poblanos a quienes verán qué les dirán a los que compraron sus franjabonos y nuevamente serán timados como ya sucedió hace un año que inició la pandemia, donde al final, el director de negocios Rogelio Ro(b)a determinó que el dinero pagado serían dádivas para ayudar a la economía del equipo y obviamente a la de él.

Robos en palcos, nuevamente

Se repitió la historia y lo que ya es una constante en el estadio Cuauhtémoc es la forma en que en reiteradas ocasiones los palcos son violados y robados.

Dos nombres aparecen constantemente entre los vigilantes, Armando y Marcos, cuando suceden los desaguisados, y absolutamente nadie adentro de la directiva hace algo por remediarlo.

A lo que se dedican es a tratar de desmentir los hechos a través de la prensa nacional, teniendo tan mal tino que lo único que logran es que el tema trascienda a nivel nacional lejos de quedarse aquí en la aldea.

Penoso

Lo que resultó verdaderamente penoso no solo para la directiva del Puebla sino para el poblano en general, fue cuando durante la presentación de los uniformes para el actual torneo, pusieron a leer al ‘dizque’ dueño del Puebla, Manuel ‘Chompiras’ Jiménez, quien, de verdad, dejó en claro que la lectura no es lo suyo, tartamudeando, repítiendo las frases y cambiándolas, etc.

Resultó tan incómodo con la representante del gobierno del estado, que entre los asistentes solamente intercambiaron miradas y un silencio sepulcral rodeó su participación.

La recomendación es que, para la próxima, pongan a alguien que al menos sepa leer para no dejar en RIDÍCULO al equipo.

Ofrezco disculpas por no poder comentar lo que fue el encuentro de la jornada uno entre la franja y el equipo de Rayados, pero por cierre de edición fue imposible postergar la columna.

Ya lo platicaremos en la semana.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.