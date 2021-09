El fin de semana se agitó el ambiente político por una reunión que sostuvieron, a título personal, algunos senadores con el dirigente de Vox, el partido español ubicado en la geometría política, en la ultraderecha.

El encuentro no hubiera tenido mayor repercusión, si no se hubiera subido a las redes sociales institucionales del grupo parlamentario del PAN en el Senado y si no hubieran firmado lo que se conoce como la Carta de Madrid, algunos senadores.

Por la importancia del caso utilizaré este espacio para incorporar la posición que surge de la comisión política del Partido Acción Nacional y que deja claramente establecido que el PAN, no ha sido ni será aliado de ese partido español.

“Nuestra contraparte oficial en España es el Partido Popular, con quien compartimos membresía en diversas ideas internacionales partidistas. En consecuencia, no tenemos ningún tipo de relación institucional con el partido VOX.

“Acción Nacional, busca la construcción de un centro político en donde, a partir de nuestros principios y valores, la diversidad es bienvenida y se celebra.

“La civilidad política del PAN ha ayudado a formar en nuestro país, parte de la concepción del diálogo y del acuerdo entre quienes piensan diferente, y cuando las circunstancias lo han ameritado hemos aprobado piezas legislativas fundamentales con nuestros adversarios políticos, como lo han sido las diversas reformas políticas o las de derechos humanos o la propia Constitución de la Ciudad de México, que han resultado claves en la construcción del México moderno.

“Acción Nacional desde su fundación en 1939, ha tenido una concepción pluralista, de apertura al diálogo, de disposición al debate, sin tratar al adversario político como enemigo, sin la utilización de la polarización social como arma política, sin apropiarse de una parte de la historia patria para manipularla a conveniencia o a la circunstancia política, con esa concepción de apertura política y sin merma de nuestros principios de doctrina y con pleno respeto a la vida institucional del país, contribuimos de manera determinante a impulsar una transición democrática pacífica, donde se alojaron todas las fuerzas políticas del país. Parafraseando a nuestro fundador Manuel Gómez Morín, con esa concepción de apertura el PAN construyó, a pesar de las diferencias políticas, un campo común de acción y de pensamiento, que dio origen a las instituciones que hoy sostienen la democracia mexicana. Especialmente en estos momentos, en que estas instituciones se encuentran amenazadas por un gobierno autoritario y populista, el PAN refrenda su compromiso con la democracia liberal.

El PAN es un partido incluyente que siempre ha reprobado las posturas y conductas discriminatorias, sean xenofóbicas, racistas, antisemitas, homofóbicas o cualquier otra. De manera particular, Acción Nacional en esta época donde el fenómeno migratorio se ha convertido en un problema mundial, reafirma la plena vigencia de los derechos humanos de los migrantes, contenidos en nuestra Constitución y en los tratados que hoy son ley de la nación. Además, condena la construcción de cualquier clase de muro de contención, sea ideológico o coactivo y reprueba tajantemente criminalizar la migración. Frente a ello, Acción Nacional postula la solidaridad entre naciones y personas, así como los mecanismos subsidiarios que ayuden a proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que buscan mejores condiciones de vida en otro país. Tenemos muy presente el ejemplo de la Alemania de Ángela Merkel, que con su liderazgo solidario y apoyada por su partido, la Unión Cristiano Demócrata, abrió las puertas de su país a los migrantes que huían de condiciones de guerra, represión y extrema pobreza.

En Acción Nacional siempre hemos estado a favor de las libertades y derechos de las mujeres. Desde 1939 insistimos en el voto para la mujer, como gobierno creamos el Instituto Nacional de las Mujeres y fue a partir de una iniciativa del PAN que se incorporó la paridad de género en la Constitución. Estamos a favor de la vida desde el momento de la concepción, pero en contra de la criminalización de las mujeres que se vean obligadas a interrumpirla.

Las alianzas internacionales que el PAN ha construido con otros partidos, como son el caso del Partido Popular en España y los que forman parte de la Organización Demócrata Cristiana de Améica (ODCA) o la Internacional Demócrata de Centro (IDC), han sido siempre en torno a valores humanistas y democráticos.

El Partido Acción Nacional es un partido humanista y centra su pensamiento y acción en la primicia de la dignidad de la persona, en el libre desarrollo de su personalidad y reconoce sus plenos derechos para ejercerla, con lo cual, cada individuo ha de coexistir creativa y solidariamente con la libertad y los derechos de los demás.

Nuestro ideario, al igual que nuestra Carta Magna y los distintos tratados de derechos humanos de que México es parte, rechaza toda forma de discriminación o de desigualdad de oportunidades, que pueda generarse por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil y cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas”.