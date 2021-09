La necedad de revivir al morenovallismo, o al menos a sus huestes, han hecho que el resquebrajamiento al interior del Partido Acción Nacional (PAN) parezca insalvable o irreparable.

Y es que la lideresa estatal Genoveva Huerta, ha empezado a arrasar contra los comités municipales del partido blanquiazul.

Hace unos días, en una capacitación del Comité Directivo Estatal (CDE) en San Andrés Cholula, la presidenta Genoveva Huerta, informó sin más explicación, que había sido destituido el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) de San Pedro Cholula, Carlos Tlapaltotoli Ramírez.

Al presidente le pasaron el video y así se enteró.

No le notificaron nada previamente, pero lo malo es que no es el único caso, ya que está haciendo lo mismo en las estructuras municipales que no simpatizan con ella.

El día de la visita a Puebla del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Marko Cortes, el dirigente destituido le presentó un documento, señalando estas anomalías.

Les exigió respeto a las remociones de los presidentes de comités municipales, ya que, aunque sí hay facultad del CDE de nombrar delegaciones municipales de acuerdo al artículo 40 del reglamento, debe acreditarse la falta del mal funcionamiento del CDM.

Eso justamente no se encuentra justificado, además de violentar el derecho a la presunción de inocencia de los presidentes, sin dar derecho de audiencia o la oportunidad de defenderse.

A la calladita, Genoveva Huerta, en su afán de reelección, ha iniciado el desmantelamiento para colocar a gente afín.

Dicen que se están repitiendo los casos en los comités de: San Pedro Cholula, Zacapala, Acatlán, Coronango, Atlixco, Tecamachalco, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Teziutlán, Tlatauquitepec, Ajalpan y Tepeaca.

Claro, sin negar la cruz de su parroquia, Genoveva lo hace todo al estilo morenovallista.

No habrá reelección en el STSPEPYOD

La líder del Sindicato de Burócratas, Virginia Socorro Meza Cruz, ya no buscará reelegirse como secretaria general.

Y es que la presión ha sido demasiado y se dice que ya le llegó la llamada para que ni intenté seguir liderando al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD).

Meza Cruz, desafortunadamente, está convaleciente de covid 19, razón por la cual no ha aparecido a la luz pública.

Esperamos su pronta recuperación.

La limpia

En el Ayuntamiento de Puebla están trabajando a marchas forzadas para la entrega-recepción.

Se dice que hasta las maquinas trituradoras de documentos están a tope.

¿Será?