Desde las oficinas de Bugambilias se asegura que Eduardo Alcántara Montiel no fue removido de la coordinación de la bancada albiazul en el Congreso en un futuro inmediato no por reconciliación, sino porque aún no son los tiempos.

Trascendió que el legislador tan cercano a Genoveva Huerta no estará mucho más en el cargo. Sólo se le mantiene porque se está analizando quién lo sustituirá.

Así que ni Alcántara ni su grupo pueden cantar victoria. Todo es cuestión de tiempo. (JC)

Gómez Palacios, un delfín apestado

Con el escándalo que el líder de la Sección 51 del SNTE, Jaime García Roque, trae por su fastuosa boda en Acapulco, las cosas se le comienzan a complicar a su delfín Alfredo Gómez Palacios.

Es una realidad que las bases magisteriales no lo reciben con los brazos abiertos en las regiones para hacer proselitismo.

Tan solitario quedó después de la famosa fiesta que ahora lo esconden. ¿Cambiará su suerte? (SVC)

Inicia la losa del informe

Desde hoy arrancará el desfile de los 14 secretarios del gobierno estatal para comparecer ante el Congreso. Las carteras políticas más importantes irán al pleno, como Gobernación, Salud, y Educación.

Con aforo reducido, transmisiones en línea y nadie que no sea personal del Congreso, o asistentes de los secretarios podrán estar en el recinto.

Así será la losa de este informe 2022. (FSN)

Morenistas en la operación ambulante

Dicen los que saben que piezas morenistas que manejaron la administración municipal de Puebla están involucradas en el ambulantaje que pulula por las calles del Centro Histórico.

Será cuestión de tiempo y voluntad política para que el gobierno actual dé con ellos.

¿Lo harán? (JAM)