Ahora que todo es miel sobre hojuelas en el Puebla de la franja donde los dirigidos por Larcamón siguen mostrando tamaños no sólo para competir, sino incluso para poder aspirar al campeonato debido a su estupendo rendimiento, alrededor de la escuadra, específicamente en la directiva, existen personajes que de verdad no entienden, que no entienden.

Lo más destacado es el divorcio marcado y cantado entre los jugadores y cuerpo técnico con los sujetos que manejan la directiva, los feligreses y empleados del Club Puebla manejan la situación hacia al exterior como si de un equipo llanero se tratara, ofendiendo en redes sociales a los equipos rivales lo cual ya pasó de lo simpático a lo pesado y grotesco y debido a eso el mismo DT Nicolás Larcamón se deslindó de esas publicaciones y veladamente de la misma directiva, argumentando que esas situaciones no los representaban a ellos, y lo realizó de manera pública.

Por eso la escuadra debe seguir su camino y es tal su distanciamiento con Ro(b)a y Cía., que el tema de los premios por calificar y avanzar durante la liguilla ya lo tratan directamente con el hijo del dueño (el verdadero), el Sr. Benjamín Salinas, quien trata directamente con el capitán del equipo y algunos representantes de los jugadores.

El otro dueño, digamos, el ‘espurio’ Manuel ‘Chompiras’ Jiménez, realizó a fin de año una ‘cagadota’ monumental. Le platico:

Resulta que en una comida de fin de año con miembros del Gobierno del Estado y justo cuando estaba caliente el tema (tan leído) del famoso ‘Escorgate’, a donde lo invitan supuestamente por quien es y no por lo que en realidad es, intentó justificar lo injustificable, tapar el sol con un dedo, quiso dormir al velador o llámele como usted quiera, pero resulta que en la mesa en la que se encontraba, comentó en voz alta que el tema del ‘Escorgate’ se había salido de contexto, que en realidad fue una fiesta privada de los jugadores y directivos y que las fotografías y videos que yo había difundido, correspondían a las esposas de los jugadores (sic). No faltó quien en la mesa le comentó que me había escuchado y leído y que aclaré que ni él (Jiménez) ni los jugadores habían asistido a ese bacanal; dicen quienes lo vieron que casi devuelve el bocado de carne que estaba comiendo, que el silencio inundó la mesa, que todos se quedaron viendo entre sí y que a Don Manuel con todo y su atuendo de quinceañero como acostumbra vestir, no le quedó más que levantarse para ir al baño mientras los que se quedaron en la mesa simplemente comentaron que este pobre hombre a quién quería verle la cara.

Esa fue la triste historia de nuestro querido y ponderado dueño y presidente de la escuadra camotera. Aquí sí aplica el coloquial dicho popular que dice: ‘No me ayudes compadre’.

Vaya que en su momento el ‘Escorgate’ causó revuelo, se confirmó que fue una fiesta privada en la que estuvieron todos los directivos con excepción de Jiménez y a la que no acudieron jugadores.

Qué necesidad tenia este vendedor de humo de ir a pararse el cuello y quedar como lo que es, un verdadero farsante.

Según yo, ninguna necesidad, pero así las cosas.

Por lo pronto la franja continua alejada de estos sujetos y en plan vencedor, pues liquidó al Monterrey de Javier Aguirre quienes a pesar de jugar con un hombre más durante 35 minutos no pudieron ni siquiera empatar el marcador.

Se viene jornada doble donde se visitará a Chivas el sábado para posteriormente regresar a la Angelópolis para recibir al equipo de Ferreti el próximo martes en el dos veces mundialista Estadio Cuauhtémoc.

Que el balón siga rodando a favor de la franja.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.