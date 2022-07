Dicen que en Morena se está preparando a la “Yegua Negra” –y no es violencia de género porque existe el “Caballo Negro”–.

Y es que a pesar de que la indicación federal para el organismo dicta que el nuevo titular del partido tiene que ser hombre, puertas adentro no se le cierra el espacio a una mujer.

Incluso, al interior de Morena se dice que, gracias a esta disposición, le están abriendo la posibilidad a Eloísa Vivanco para que pueda impulsar a otra de sus hijas a la dirigencia del organismo, tener la joya de la corona y, así, mover las piezas en 2024.

¿Será? (FSN)

Manzanilla se une al tren de Nachito

Resulta que, al igual que Ignacio Mier Velazco, al exsecretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, le dio por hacer ‘tiktoks’.

Aunque, eso sí, a diferencia del ridículo realizado por legislador federal, Manzanilla no aparece bailando, sino dando consejos de vida.

No cabe duda: con tal de seguir probando las mieles del poder, las cuales perdió hace mucho, el exfuncionario morenovallista está dispuesto a hacer lo que sea. (JC)

Barbosa deja los guiños

El gobernador Miguel Barbosa aclaró ya que no le hace guiños a ningún funcionario estatal para que sea candidato.

Esto, después que el lunes pasado, en dos eventos públicos, bromeó sobre la posibilidad de que el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, se destape.

“Yo hice diferentes bromas ante la alegría del evento, no me lo interpretes como guiños, por favor. Yo respeto la aspiración de cualquier gente de Puebla de buscar un cargo, pero soy muy poco formal, todo el tiempo uso el lenguaje coloquial y demás. Lo digo como un antecedente para eso del guiño, yo no hago guiños, los guiños lo hacen los enamorados; yo le haré guiños a mi esposa. Ya ni cierro el ojo, me cuesta trabajo cerrarlo y abrirlo, no es cierto”, expresó. (GGJ)

Luto en la industria restaurantera poblana

El dueño de la tradicional Fonda de Santa Clara, Rubén Víctor Araujo Torres, falleció este martes en la Angelópolis. Fue heredero de esa marca de renombre global que acuñó su mamá, doña Alicia Torres de Araujo, con la tradicional comida poblana.

Por ello, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), de la que fue presidente, está de luto.

La Fonda de Santa Clara abrió un 13 de septiembre de 1965, en la 3 Poniente 307 enfrente del Museo Bello, en el corazón de Puebla; con el tiempo abrió la Fonda de Santa Clara en la 3 Poniente casi esquina con la 11 Sur, luego en Angelópolis, Sonata, Outlet y Galerías Serdán.

Descanse en paz. (JAM)