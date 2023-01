Si bien es cierto que la situación económica es difícil, la realidad es que la ley tiene que ser pareja. Sobre esto, la propuesta de Roxana Luna para exentar a los productores de hortalizas en el estado para que se les dispense la verificación vehicular, es prácticamente darles un permiso para contaminar.

Hay que ser claros. Si se les condona a ellos, se tendría que hacer lo mismo con los autos que tienen trabajadores de dos salarios mínimos y así iría la cadenita.

En sí la propuesta no va a pasar. Hay que cumplir la ley y no engañar. (FSN)

Protesta infantil en Zapotitlán

Pequeños niños de kinder, acompañados con sus padres, hicieron una protesta luego de los disparos que hizo el presidente municipal de Zapotitlán de Méndez, a su escuela.

Incluso, se tiraron al suelo, como cuando se registraron los hechos. "No corro, no grito, no disparo", se leyó en una cartulina de los niños.

Dicen que andaba ebrio cuando disparó.

¿Los leerá el edil Emiliano Vázquez Bonilla o la FGE? (JC)

Imposición educativa en el Díaz Ordaz

En el Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz, ya se presentó otro cambio de director general y sin seguir las formas que corresponden.

Como director llegó Óscar Gabriel Benítez González, sin aviso ni consideración a la base, ni del sindicato, ni al consejo directivo, además, llega impuesto por la directora de Centros Escolares de la SEP, Karla Martínez.

Al Centro Escolar llegará un equipo que mantendrá los focos rojos encendidos, porque entran otros personajes desconocidos e impuestos en las subdirecciones administrativas y académicas. (SVC)

Nadie se escapa del Covid

El Covid-19 no sabe de edades, clases sociales ni títulos. Todos lo hemos sufrido, de una o de otra forma, sus consecuencias.

Quien recientemente se sinceró sobre una secuela que le dejó la enfermedad, fue el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien aceptó que su memoria se recupera del Covid largo.

El comentario lo hizo durante su comparecencia ante los diputados, en la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, donde les pidió comprensión por el uso de material de apoyo.

Sin duda, nadie se escapa de una pandemia. (GGJ)

Ambulantes llegan hasta la 2 Poniente y 5 de Mayo

¿Qué pasa los sábados y domingos en Puebla con los ambulantes que se instalan en las esquinas de la 5 de Mayo y 2 Poniente-Oriente, pero también en la 3 Norte y 2 Poniente, al igual que en la 8 y 10 Poniente?

¿Será que tienen la venia de la Secretaría de Gobernación?

Queda claro que los ambulantes aprovechan los horarios vespertinos y nocturnos para seguir mostrando fuerza ante la complacencia de la Secretaría de Gobernación de Jorge Cruz Lepe. (JAM)