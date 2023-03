En Argentina, la cosecha de soya del ciclo 2022/2023 será de 29 millones de toneladas y la de maíz de 37.5 millones debido a la sequía, a la reducción de reservas hídricas y a las altas temperaturas, según la Bolsa de cereales de Buenos Aires. Los volúmenes cosechados están por debajo de los estimados que eran de 33.5 y 41 millones de toneladas, respectivamente, de acuerdo con el portal ámbito.com, 2023.

En México, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó el pasado 15 de marzo que las presas del sistema Cutzamala están al 48.5 por ciento de su capacidad, un 23.2 por ciento por abajo del promedio histórico. Se requiere un nivel de 70 por ciento para garantizar un abastecimiento seguro de agua en la época seca que dura 8 meses al año, según la revista Expansión, 2023.

Las mismas fuentes indican que al 28 de febrero de 2023, el 50.6 por ciento del territorio mexicano está en condiciones de sequía moderada a extrema; sin embargo, en el noreste, en estados como Nuevo León y Tamaulipas, la cifra es de 91.4 por ciento. Esta situación anticipa restricciones en el abasto de agua a la zona metropolitana de la ciudad de México y varias regiones del país.

Las sequías recurrentes, el incremento de los desastres naturales ligados al agua, el reducido tratamiento de aguas residuales, la desaparición de acuíferos, la contaminación de ríos con aguas negras y residuos sólidos, la reducción de la pesca, así como la ausencia de una cultura de manejo, cuidado y aprovechamiento racional del agua, son parte importante de una problemática creciente.

Cada 22 de marzo, Día Mundial del Agua, escuchamos y leemos importantes análisis y grandes propósitos. No hay campaña política respetable si no incluye promesas sobre la problemática del agua, aunque no se tengan, ni conocimiento ni intención de hacer algo. Y, en próximas fechas, estamos muy cerca de volver a escuchar esas promesas.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el día Mundial del Agua 2023 nos encuentra muy lejos de lograr el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), agua limpia y saneamiento para todos al 2030, que solo podría alcanzarse si los gobiernos trabajaran 4 veces más de lo que han venido haciendo. La Conferencia de la ONU sobre el Agua, que inicia este miércoles y termina el viernes en Nueva York, podría replantear este incumplimiento mundial que amenaza gravemente el futuro de las nuevas generaciones.

El agua es un problema real, por eso sorprende la falta de planeación, la ausencia de políticas públicas y una escala de prioridades nacionales muy distinta a los deseos y necesidades de la población. Hoy la sucesión presidencial y de gobiernos estatales, la reforma electoral, los salarios de Instituto Nacional Electoral, la competencia por ver quien hace la marcha más grande o la búsqueda de culpables de los problemas existentes, están ocupando mucho tiempo del requerido para gobernar. Problemas como el agua no son parte de las políticas públicas ni de agendas políticas en cámaras legislativas ni en partidos.

La solución a los problemas hídricos es un tema en el que no nos hemos podido poner de acuerdo.

Por ello, y como un modesto aporte al abanico de posibilidades, mencionaré aquí algunos proyectos y acciones, casos propios y ajenos, que nos indican un camino hacia la solución del problema del agua.

1.- Captación de lluvia en techados de las casas, edificios, bodegas, naves industriales, laderas y cerros. Es algo que se ha venido haciendo desde antes. Los franciscanos lo hicieron aquí desde el siglo XVI. Requiere de inversiones para el almacenamiento y apoyo de gobiernos. Achichinalco, municipio de Ajalpan, Puebla, es un ejemplo de una comunidad con 90 familias que CONAGUA atendió para abastecerse de agua, la cual antes acarreaban a 6 kilómetros de distancia.

2.- Recarga de acuíferos. Retener el agua en la parte alta de las cuencas para permitir su infiltración a los manantiales y pozos, es un principio físico que no falla. Así lo vi en Maharashtra, en la India, como respuesta a la gran sequía de 1989. De igual forma, así se hizo en Ayoxuxtla de Zapata, en Huehuetlán Chico, y en el Xintete, en Zacapala, Puebla. La Agricultura de Conservación, además de elevar la productividad de los cultivos, se reconoce como una gran vía para captar la lluvia y favorecer la infiltración al subsuelo; la reforestación y resiembra de pastizales, también.

3.- Tratamiento y reúso de aguas residuales. La planta de tratamiento de San Martin Texmelucan, en Puebla, se rehabilitó, adoptó la Norma 001 y sus aguas sirven para el riego agrícola del ejido Nativitas, en Tlaxcala.

4.- Tratamiento biológico y reúso de aguas residuales. En La Concepción Cuautla, en Tecali de Herrera, Puebla, se construyó un humedal con tule y carrizo, que trata las aguas residuales de la comunidad y las hace aprovechables para vivero.

5.- Bombeo solar de agua potable. Los municipios de Tepanco de López, Tepexi de Rodríguez, Tecomatlán, Juan N Méndez y Huehuetlán Grande, todos en el estado de Puebla, tienen casos de proyectos exitosos de bombeo solar en donde ya no pagan recibo eléctrico que hoy ahoga las finanzas municipales.

6.- Tecnificación del riego agrícola. Es la necesidad más urgente en el campo y, derivado de los ahorros logrados, es la fuente más inmediata para resolver los requerimientos de agua para uso público las comunidades. Con más de 400 kilómetros de tuberías en beneficio de 6 mil 200 hectáreas, el Distrito de Riego 001 en Aguascalientes, es el primer modelo de tecnificación del riego y ejemplo para los otros 85 distritos del país. El entubamiento de la Presa Boqueroncitos, en Tehuitzingo, Puebla, y la instalación de 7.5 kilómetros de tubería hacia las parcelas para riego por goteo, es un ejemplo de cómo atender esta necesidad de 50 mil unidades de riego en México.

Hay muchos esfuerzos, grandes y pequeños, todos importantes, pero dispersos no le sirven a nadie. Día Mundial del Agua 2023.