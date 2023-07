La gira de Xóchitl Gálvez por Puebla, que incluyó encuentros con medios, rodada ciclista, encuentro con ciudadanos y hasta una comida con empresario y panista, revivió a la oposición que por años pareció estar ausente.

Durante una entrevista con ella, Gálvez nos compartió las preocupantes ausencias del gobierno federal que afectan a los poblanos. Enlistó la carencia de medicinas en el sector público de salud, el abandono en el cual se encuentran las comunidades indígenas y criticó la política de “abrazos no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Antes de la rueda de prensa y de participar en el “Diálogo, México Merece Más”, la senadora recordó que ha recorrido las comunidades de nuestro estado desde 2003, cuando era comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: “Conocí Puebla como la palma de mi mano, la Sierra Norte, Sierra Negra, la Mixteca Poblana… Pudimos avanzarle muchísimo, en electrificación te diría que prácticamente cubrimos todas las comunidades de más de 100 habitantes, en carreteras importantes, pero sigue haciendo falta mucho. Creamos la Universidad Intercultural, pero necesitamos todavía trabajar más”.

Puertas cerradas, puertas abiertas

Sobre aquel lunes 12 de junio, cuando acudió a Palacio Nacional para exigir su derecho de réplica y que se topó con la Puerta Mariana cerrada apostilló: “Es curioso lo que pasó. La verdad de las cosas es que yo creo que ya había mucha indignación en la gente, que desde la mañanera se atacara de manera sistemática a todo aquel que piensa distinto al presidente, pero además que tú no te puedas defender.

Y continuó el relato: “En este momento me voy al amparo ganó el amparo y voy y toco Palacio Nacional con mi amparo en la mano, no era un capricho era un derecho que yo tenía hacer valer mi verdad, porque el presidente había mentido.

¿Qué es lo que pasó? Que en el momento que no me abre la puerta, yo recibí un mensaje muy poderoso, dije esta puerta se abre de adentro hacia afuera y la vamos a abrir, la vamos a abrir para todos los mexicanos, sin importar como piensen”.

“Todos los ciudadanos tienen derecho a entrar a Palacio Nacional, independientemente de su pensamiento.

Hoy en Palacio Nacional solo entran los que piensan como él y eso no es México, necesitamos acabar con el odio, con la división necesitamos, apostarle a un país que esté fincado en el amor, pero sobre todo en el desorden”.

Sin abrazos para los delincuentes

“Para empezar yo no le daría abrazos a los delincuentes o sea mangos yo soy una mujer valiente que aplicaría la ley y aplicaría la justicia, quien la hace la paga no hay duda. No creo en esta política de consentir la delincuencia que tiene asoleado al comerciante con extorsión, al que gana su lanita y le bajan su dinero en el transporte público. El narcotráfico es de otras dimensiones, pero hay que regresarle la paz y la tranquilidad y no daría pretextos.

“Yo no daría pretexto yo no daré ando diciendo: es que el presidente Andrés le dio abrazos, es que Calderón lo otro, no yo soluciones y para eso traería a los y a las mejores”.

Ahondó en las discrepacias que hoy existen entre los datos de especialistas y los oficiales: “Que no haya otros datos, que no pues los delitos son 20, pero pues son 32… Es mejor partir de la base de la certeza de los números, que andarte ocultando para creer que vas muy bien”.

- ¿Al estilo (Nayib) Bukele?, pregunté.

- No, muy extremo de Bukele. No no me gusta la violación a los derechos humanos, puedes tener mano dura respetando los derechos humanos.

El enojo de AMLO

También hablamos sobre la agenda mediatica que Xóchitl Gálvez le arrebató al presidente, después de gozar de ella de manera unanime por cinco años.

¿Le quitaste la agenda?

Porque sus chocolates sí son aburridas, esas son aburridas.

Pero además tú le arrebataste una agenda que le perteneció durante 5 años, inisití.

A ver, yo la agenda de los pueblos indígenas la traigo hace 30 o sea hace 25 años trabajé, empecé a trabajar hace 23 con (Vicente) Fox atendiendo a los pueblos indígenas y creando el fondo de infraestructura más importante en la historia de este país, que él desapareció… Acabo de estar en la mixteca… tiene abandonadas las comunidades indígenas, el Instituto de Pueblos Indígenas tienen cerrado 2 años y medio en la Ciudad de México, está tomado, no hay atención. Es muy triste todo esto, porque es la gente que ellos nos han dicho que son los que les preocupan.

Energías limpias y el futuro

“México tiene enfrente la mayor posibilidad en la historia en las últimas décadas.

“Puebla podría irse a la luna en desarrollo económico. Puebla necesita apostar en las energías limpias, no van a venir las empresas si en Puebla no tienen energía limpia.

“No van a venir a las empresas si no le damos más habilidades tecnológicas a los jóvenes, mejoramos la enseñanza del idioma inglés, necesitamos Estado de Derecho necesitamos que la ley sea la ley.

“Yo le apuesto al electromovilidad, a las energías limpias, a la robótica a la inteligencia artificial, al futuro o sea ellos quieren anclarnos al pasado donde esté prohibido emprender, donde esté prohibido ser empresario, donde esté prohibido pasar de vender tamales a ser un empresario”.

-¿Si te convirtieras en presidenta cómo te imaginas al México dentro de 7 años, cómo sería nuestro país en 7 años si tú abres esas puertas de Palacio Nacional?

-Todos trabajando para construir ese México, nivelar el piso para los que menos tienen a base de educación de oportunidades, de emprendimiento, pero sobre todo por un México que le apueste al amor, que no al odio. Creo que podemos construir más cuando los mexicanos nos unimos salimos adelante.

Hoy está muy dividido yo le diría a los que me ven no se peleen por los políticos exigen que resuelva sus problemas, yo ya no quiero más confrontación con el presidente y le mando un mensaje de amor.

FRASES

“A mí me han preguntado qué harías con el aeropuerto. Yo respondo que hay que estudiarlo, yo suelo estudiar las cosas, yo soy una ingeniera que resuelve problemas y los problemas se estudian”.

“Yo no pensé que iba a ser senadora, no pensé que iba a estar en un gabinete, no pensé que iba a ser empresaria, yo realmente quiero que miles de jóvenes y de niños que hoy están enclaustrados en la pobreza, puedan tener sueños y aspiraciones y eso sí lo vamos a lograr”.

“Soy una mujer fuerte, no tengo miedo, es lo que quisiera el presidente, eso él lo quisiera, que yo estuviera temblando y no. Yo me divierto. No está prohibido ser eficaz y ser divertido… él sé que está enojado últimamente con la vida”.