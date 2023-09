Entregada la constancia que acredita a la Senadora Xóchitl Gálvez como coordinadora de la coalición Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) queda solo esperar la decisión de “ya saben quién” para conocer a quien coordinará al partido oficial Morena, aunque todos, todas lo sabemos y está cantado por él mismo.

Hasta hace unas cuantas semanas nadie hubiera imaginado que dos mujeres irrumpieran en el proceso interno y menos que fuesen las finalistas después de ir cumpliendo las etapas que determinó el Comité organizador: la presentación de registros con 150 mil firmas distribuidas en 17 estados de la República, los registros voluntarios de la ciudadanía para conformar el listado de personas que votarían y que llegó a más de dos millones de personas, la celebración de cinco Foros, dos finalistas y en su última fase la Encuesta a población abierta que favoreció a la Senadora Xóchitl Gálvez y fue determinante en la decisión del Comité Organizador de ya no llevar a cabo la votación directa.

Lo que no puedo dejar de mencionar y que me sigue pareciendo irrespetuosa y absolutamente innecesaria fue la declaración adelantada del presidente nacional del PRI. Un día antes de conocerse el resultado oficial de la Encuesta, declara que no le era favorable a la senadora Beatriz Paredes.

Mal trato, inmerecido para una mujer inteligente con una gran experiencia y trayectoria, una persona con una clara lectura de los escenarios que vivimos; declaración que pudo incluso complicar esa última fase del proceso de selección, si no hubiese sido por el respeto y reconocimiento demostrado entre las dos finalistas.

A esta declaración adelantada y actitud prepotente del presidente del nacional del PRI, la Senadora Xóchitl Gálvez respondió con un gesto de trato respetuoso, iba a esperar la decisión de la Senadora Paredes, como fue.

Aún así, nadie podrá negar que el Frente Amplio por México logró demostrar la importancia de la participación ciudadana en los procesos internos de selección de representantes, a pesar de que el proceso de votación directa ya no fue necesario derivado del resultado de la encuesta a población abierta realizado.

La competencia no será sencilla, sin embargo, la ciudadanía, la sociedad civil y la militancia de los tres partidos políticos que conforman el Frente Amplio por México continuará siendo protagonista de este proceso, lo ha vuelto a demostrar el domingo en la entrega de la constancia a la Senadora Xóchitl Gálvez en la ciudad de México y su presencia entusiasta a manera de acompañamiento en las principales ciudades de todo el país.

Ahora a esperar unos días la determinación del presidente López Obrador para saber si sigue firme en “ya saben quién” porque la división de las llamadas “corcholatas” ante esta decisión es evidente.

Muy interesante se torna el proceso electoral presidencial hacia el 2024 con dos mujeres contendiendo por la presidencia de la República, una de ellas es la coordinadora del Frente Amplio por México (PRI, PAN, PRD) Xóchitl Gálvez y seguro aún todavía “mucha agua hemos de ver correr”.