Tremenda escandalera la que acabó reventando la dirigente del PAN cemitero, Augusta Díaz de Rivera, luego de haber trepado a las redes sociales sendo videote donde se le topaba afilando la polaca en pleno tacuche con la Bandera Nacional.

Y es que a Augusta se le ocurrió la ideota de subir un video, donde mostraba a los cuatro vientos una blusota estampada con la Bandera tricolor y, de paso, hasta medio movida y con algunos detallitos.

Pos ahí no quedó la cosa, sino aprovechó el espacio pa’ darle duro a temas polacos y electorales del mismísimo Frente Amplio por México.

Es más, hasta fue más allá al presumir que “de un ave” las dirigencias del PRI, PAN y PRD, ya se andan moviendo en todos los municipios pa’ que sus huestes se anden organizando pa’ conseguir candidatos.

De ese tamaño la metida de pata que se echó, pos por más que pregonó la mentada “unidad”, la dizque “altura de miras” y hasta el “tiempo histórico”, lo cierto es que ya había regado el tepache.

Cómo no, mis culebras, si luego casi ni tardó en darse color y bajar de volada el video, pa’ tratar de hacer como que no había pasado nada, aunque la Netflix ya no tenía dónde esconderse.

Y es que se fue por las ramas, y se olvidó que Doña Justicia tiene en la mira cualquier uso que se haga de la Bandera, sea quien sea y como pa’ lo que se utilice, mis carnales.

Si no, habrá que estar bien pilas de todo lo que manda la “Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales”, pos de entrada hacer cualquier cambalache al símbolo de todos los mexas.

Con todo esto, a la de a Wilbur, ¿nadie en su sano juicio pudo cantarle a lo sabroso en lo que se estaba metiendo la Augusta, trepando videítos de esta clase, banda?

Es más, ¿no para eso tiene asesores, gente que cuida su imagen y hasta abogados, como pa’ hacer tremendo perro oso?

Si así están las cosas entre pitufos, no vaya a ser que enfrente broncas legales si a todo el chistecito se le suma hablar de movilización electoral con la Bandera de por medio.

Desplome de avioneta prende alarmas

Luego que una avioneta procedente de Veracruz se desplomara sobre algunos chantes en el municipio de Felipe Ángeles, dejando tres muertos, a la de a Wilbur queda reflexionar en lo inminente, mis carnales.

¿No será tiempo de endurecer a Doña Justicia pa’ que el mentado tráfico aéreo sea mejor regulado, y se busquen rutas pa’ mantener a salvo a la banda en tierra?

Y es que el fregado susto de quienes vivieron en carne propia el accidente, nadie se los quitará.

Conste, mis culebras, la tranquilidad de muchos está en el aire.

Ahí se los dejo al costo.