Evitar decisiones erróneas es de las mayores responsabilidades en el servicio público.

Tengo claro que al presidente López Obrador no le gusta que nadie le contradiga y que las decisiones que toma deban ser cumplidas; sin embargo, hay algunas que considero debemos profundizar para no permitir falsas narrativas, por aquello del No mentir, No traicionar y No robar.

Tal y como pasó con la cancelación de 35 Normas Oficiales de Salud -que ya hemos abordado- tan sólo porque decidió que eran innecesarias, y nadie le dijo que muchas de ellas servían para regular la atención de enfermedades como el cáncer de mama u otras; hoy, nuevamente estamos en el mismo supuesto.

Es evidente el creciente golpeteo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde que la presidenta Norma Piña asumió la alta distinción de la presidencia; sólo que ahora lo extiende también a las trabajadoras y trabajadores de la Corte.

Se está haciendo creer que los Fideicomisos de la SCJN son para otorgar privilegios que benefician únicamente a los Ministros y Ministras. Es absolutamente erróneo.

Me di a la tarea de revisar y preguntar sobre el tema ya que extinguir 14 fideicomisos no puede ser únicamente porque sea en beneficio de Ministros y Ministras.

Encontré que los fideicomisos están debidamente constituidos en base a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), que la Corte no es la única Institución que tiene fideicomisos, también los tiene el Ejército Mexicano, como otras dependencias; que del total de fideicomisos que pretenden extinguir, seis corresponden a la SCJN; seis al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y dos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Que seis están relacionados con obligaciones patronales y de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud, retiro. Pensiones complementarias de Magistrados y Jueces ya jubilados, es decir mandos medios y personal operativo; Apoyo médico complementario y apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial, que incluso especifican “con excepción de los de la SCJN”. De manera que podemos observar que son derechos laborales de trabajadoras y trabajadores que han venido adquiriendo al paso de los años; abordan lo mismo ayuda complementaria para personas que han prestado servicio por más de 30 años, que por invalidez; como apoyo cuando se les presenten enfermedades como cáncer; para compra de aparatos médicos, prótesis, órtesis, aparatos ortopédicos, oxígeno, equipo médico, escuelas de educación especial; es decir su extinción afectará al personal de edad avanzada, pensionados, y los que están por pensionarse, o que actualmente están usando recursos para atender una situación médica. Están pensados también para un retiro digno.

Decir Magistrados/as, Jueces/zas y personal operativo es muy diferente a decir Ministras y Ministros.

Otros fideicomisos se relacionan con la implementación de acciones derivadas de reformas constitucionales y legales; en materia de procuración de justicia, laboral o de tratados internacionales; apoyo a la administración de justicia, o para la administración de recursos provenientes de sentencias; por venta de publicaciones; entre otros.

Ahora bien, es preciso señalar que, si hubiera alguna preocupación por el origen de los recursos, o por su manejo; o si hubiera alguna parte en alguno de los fideicomisos que implique exceso de privilegios y lujos directos para Ministras y Ministros que se consideren como abusivos; por supuesto que hay que transparentar esos recursos y requerir rendición de cuentas; pero eso es muy diferente a extinguirlos arbitrariamente sin revisar lo que protegen.

Como podemos observar, así como sucedió con la cancelación arbitraria de Normas Oficiales de Salud, ahora se busca extinguir arbitrariamente fideicomisos de la Corte.

Por supuesto encontré también que el gobierno federal tiene previsto absorber el dinero y asignarlo directamente tal vez para “terminar” sus obras emblemáticas que no acaban de concluir y tampoco de requerir más y más dinero para su terminación.

Creo que como en otros muchos casos que han llevado a la toma de decisiones erróneas al presidente; o lo han engañado, o será que sabe y aun así ¿toma decisiones erróneas?