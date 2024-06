No hay que perderle la pista a la movedera de tierra que se anda dando desde las tripas del Mercado Zapata luego que locatarios se lanzaran a la yugular contra la 28 de Octubre.

Y es que hartos de estar sufriendo las de Caín, un grupo de chambeadores del Zapata se amarraron lo que se debe amarrar y levantaron la voz pa’ quejarse de las artimañas que estarían aplicando las cabezas de la UPVA.

Al anunciar que ya los tienen hasta la máuser, los vendedores reclamaron al Charlie Hall que integrantes de la 28 a cada rato le caen al mercado pa’ cobrar el derecho de piso.

Cómo no, tanto así que la cantaron derechito: les exigen a los locatarios 500 morlacos pa’ dejarlos vender a gusto y pa’ que no se metan con ellos.

No hay que ser un genio pa’ darse color de toda la feria con que se estarían llenando las bosas, mis culebras, amedrentando a los valedores que se la rifan día con día.

Pos eso mismo denunciaron, banda, pos no falta el don que se niega y hasta ha querido ponerlos en su lugar. Además, resulta que los dizque mensajeros de la 28 de Octubre ya tienen bien montado el teatrito pos pa’ no levantar sospechas ya se las saben cómo operar.

Tienen días salteados, nunca los mismos, pa’ caerles de sorpresa, nomás terminando de estirar la mano y salir en chinga con la lana, pa’ no llamar la atención.

Pos luego no vayan a decir que la 28 no se comporta así, banda, pos ¿se imaginan que en sus terruños “otros” les anden comiendo el mandado, o sí, mis carnales?

De nuez la bola está en los terrenos del Jorge Cruz Lepe y sus gorilas de la Segom, pa’ que al menos sí presuman que andan chambeando.

No vaya a ser que, así como acostumbra, le estalle otra paloma en la mano.

Chiltepeque o el fuego cruzado

También hará que tener en el radar el tema del tiradero de Chiltepeque, mis culebras, que se ha convertido en la salvación pa’ muchos, luego del cierre del relleno intermunicipal.

Y es que más allá que recibir basura de otros municipios deje una lana, ¿a poco ya se palomeó todo pa’ evitar algún daño ambiental?

Cómo no, si toda la basura extra que llega no estaba planeada y no es poca cosa. Se trata de los municipios conurbados a la Puebla capirucha.

Por ganarse una feria y abrir las puertas del patio haya que ver cómo remediar los platos rotos en el futuro…