Una de las principales preocupaciones de los gobiernos en funciones es la generación de información a través de los medios de comunicación, internet y redes sociales, sin embargo no todos tienen la capacidad de entender lo que pasa con esta información, pues se requieren robustos servicios y equipos de monitoreo y análisis que no siempre ofrecen los resultados esperados. Aquí la solución.

Lo que no se mide no se puede mejorar es una frase recurrente en la administración pública y tiene mucho sentido, desafortunadamente para realizar el análisis informativo se requiere de una materia prima que no está al alcance de unos pocos gobiernos. Información analizada y calificada permanentemente.

Usualmente los gobiernos y ayuntamientos tienen (o contratan) un equipo de monitoreo a la antigüita: estos leen periódicos, sintonizan la radio y encienden la tele esperando que aparezca la información que buscan, de ahí se generan reportes que son básicamente carpetas informativas con innumerables páginas que hoy en día “en un alarde de modernidad” son enviado por whatsapp. Desafortunadamente esta “solución” no mide el espectro digital eficientemente, y deja los análisis y reportes de lado.

Quizás las únicas gráficas que reciben los equipos de comunicación son las métricas de sus propias redes y si bien les va, unos coloridos pasteles generados en metricool. Sin embargo en el día a día, durante la gestión gubernamental se requiere de más información que nos de luz sobre el impacto de los medios y su huella digital, un desglose por columnas y plumas que nos permita “leer” el medio ambiente político, un balance general de la actividad mediática del gobierno o gobernante, una medición certera con un índice que nos permita analizar la eficiencia de los equipos de comunicación y compararlo con otros períodos de tiempo, para medir lo que queremos comunicar, para saber si se está haciendo el trabajo de la manera más eficiente posible, para determinar si la inversión publicitaria está dando sus frutos y los resultados se acercan en la frialdad de los números a los resultados esperados.

Imaginemos por un momento qué pasaría si gracias a la tecnología pudiésemos tener una herramienta e monitoreo, que de avisos, califique y genere análisis graficados de manera automatizada y que de golpe pudiésemos saber en dónde estamos parados como gobierno, como organismo o como funcionario público. Entender el ecosistema político-mediático de un vistazo sería una herramienta invaluable para cualquier equipo que aspire a ser profesional.

Pues esta herramienta existe y se llama Brif Media, una herramienta de monitoreo, análisis, medición, calificación y de alertas en tiempo real que está cambiando la manera en que se gestiona la comunicación pública. Tecnología al alcance de la mano que además es muy accesible e iremos desmenuzando (y compartiendo resultados) en este espacio. Excelente inicio de semana.

