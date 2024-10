El mole, manjar denso que se disputa con vehemencia entre Puebla y Oaxaca, no conoce de treguas ni límites. La identidad de su origen es difusa, pero no importa realmente de dónde venga. Lo que importa es quién logre adueñarse de su comercialización, y en esa batalla, parece que Puebla va perdiendo. Oaxaca siempre ha sido un contendiente dinámico, pero quien ha tomado la delantera es San Pedro Atocpan, en Milpa Alta, Ciudad de México. Un pueblo de la capital ha sabido robar el protagonismo con una destreza que muchos no vieron venir.

San Pedro Atocpan ostenta, desde hace 47 años, la organización de la Feria Nacional del Mole, y con ello, la primacía en la promoción de este platillo. No es una feria cualquiera, derrama unos 30 millones de pesos. Su ambición quedó enmarcada cuando lograron el récord de la enmolada más grande del país —el sábado pasado— con una barbaridad de 80 metros de largo.

Han hecho del mole no solo su bandera, sino un símbolo que atrae a miles de turistas cada año. Mientras tanto, en Puebla, cuna de tantas tradiciones gastronómicas, apenas nos miramos entre nosotros, viendo cómo la salsa negra se nos escapa de las manos.

Este año, lluvias torrenciales y el pobre drenaje de Milpa Alta transformaron sus calles en una burla de mole, tornando la gran Feria del Mole en un lodazal. Los puestos de comida se inundaron y las calles se convirtieron en ríos que arrastraban no solo la mercancía, sino también el orgullo de quienes, año con año, levantan con esmero esta celebración.

Tener una feria, por más renombrada que sea, no garantiza el éxito. En Puebla también sabemos de ferias y productos con historia. La Feria Nacional del Café en Cuetzalan se celebró hasta ayer, y aunque no tiene los reflectores del mole de Milpa Alta, su historia está llena de color y tradición, y una derrama nada despreciable de unos 20 millones. Desde 1949, Cuetzalan ha enaltecido el café, tras tomar sin pedir el nombre de un evento de un año anterior en Coatepec.

Ese grano rojiverdiáureo que, aunque se ha encarecido más de un 40% a nivel mundial este año tras temores de lluvias y heladas en el mayor productor del mundo —Brasil—, sigue sin retribuir a quienes lo producen. Entre intermediarios y distribuidores el precio se infla, pero las ganancias se disuelven antes de llegar a las manos que lo cultivan.

Es punzante, pues el gobierno estatal ha destinado más de 300 millones de pesos a la cafeticultura este año, una cifra que, sumada a la inversión histórica del sexenio —desde Barbosa— debería significar un cambio real para los productores rurales. Pero, ¿dónde está ese cambio? Quizá la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que se está levantando en este momento y se extenderá hasta finales de noviembre, dé pistas.

La ENIGH será crucial para saber si los ingresos rurales mejoraron durante la gestión de quien instrumentó esos y otros mil quinientos millones de pesos, Ana Laura Altamirano, al frente de la Secretaría de Desarrollo Rural desde inicio de sexenio. Altamirano, ahora exdiputada de Fuerza por México, solicitó licencia para sumarse al gabinete del próximo gobernador, quien, a partir del 15 de diciembre, le confiará la continuidad de este proceso.

La vara está puesta en los 8,100 pesos mensuales para el hogar promedio rural poblano por ingresos de trabajo. ¿Se moverá la aguja, le ganará a la inflación? ¿El campo alcanzará a la ciudad? En el periodo anterior entre encuestas el campo ganó $2,900 más, la ciudad, $5,500, esperemos un sexenio sea buena curva de aprendizaje.