El último de los cuatro ejes que presentó Omar García Harfuch como la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, será el punto medular para lograr que la incidencia delictiva realmente disminuya en nuestro país y en Puebla. La consolidación del Gabinete de Seguridad y coordinación con los estados será mucho más complicada en la práctica.

Si bien la propuesta presentada el martes de esta semana en La mañanera del Pueblo ya no incluyó frases tan repudiables como “abrazos no balazos”, lo cierto es que se trata de más acciones con el mismo enfoque, no existe un verdadero golpe de timón, en uno de los temas que más lacera a los mexicanos: la inseguridad.

Sinaloa cumple un mes en guerra y los cárteles continúan peleando el dominio del territorio. Quedó claro que la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana al estado no inhibió al crimen ni evitó nuevos enfrentamientos.

Hasta el momento todo parece indicar que García Harfuch irá por un camino, pero en el fondo la Guardia Nacional irá en otro sentido y en un tercer momento, los responsables de la seguridad en municipios y estados serán militares o marinos, lo que generará, indiscutiblemente, una lucha de egos. De ahí que el tema de la coordinación será el verdadero reto del propio gobierno.

¿Cómo coordinarse con García Harfuch que es policía de carrera mientras la estrategia de la Guardia Nacional será comandada por mandos militares?

Pareciera que el problema está en la cabeza, porque será una guerra intestina entre militares y civiles. Entre los titulares de la Defensa y de Marina con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien en su discurso se maneja como secretario de Gobernación.

Y mientras los altos mandos juegan a las vencidas, el Crimen Organizado continuará incrustándose en el tejido social, con el enorme riesgo que eso conlleva.

A la par de dicha coordinación general se deberá aplicar una verdadera limpia en todas las corporaciones relacionadas con la seguridad pública y principalmente en las policías municipales y estatales, que se encuentran infestadas con el Crimen Organizado.

Hoy pareciera que esta fumigación es una misión imposible, para la que sólo hay una manera de depurarlas: de adentro hacia afuera.

¿En cuántas de ellas sí se realizará esta limpia?

Marinos y militares

En Puebla ya hemos contado con marinos como responsables de la seguridad pública y hemos visto que el hecho mismo de pertenecer a la Secretaría de Marina no nos garantiza que su trabajo al frente de las corporaciones municipales o estatal permita reducir la corrupción, colusión e inseguridad de las demarcaciones. Menos aún la necesaria depuración.

La revelación de que al menos 22 de los 217 municipios poblanos contarán con un marino al frente de su respectiva secretaría de Seguridad Ciudadana sólo nos confirma que estamos militarizando una tarea que debería ser completamente civil.

Si bien es cierto que la Marina logró un respeto por su capacidad investigadora, así como por sus dotes de acción y reacción, la realidad es que ese reconocimiento lo ganaron en los tiempos en que el almirante Marco Antonio Ortega Siu manejó a los grupos de operaciones especiales de la SEMAR, pero desafortunadamente, no abundan los Ortega Siu ni en la Marina ni en el Ejército ni en la Guardia Nacional.

En el gobierno estatal, con Alejandro Armenta, también se prevé la llegada de un marino a la Secretaría de Seguridad Pública, esperando que ese personaje venga dispuesto a darle un giro a la seguridad de nuestro estado.

¿Será esta la solución a la inseguridad?

Veremos y diremos.