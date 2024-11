Sabedor del oxígeno político que le proporciona, Lalo Rivera pronunció un discurso optimista y hasta retador durante la celebración del triunfo de Jorge Romero como presidente nacional del PAN.

Antes Lalo, quien no come lumbre, ya había puntualizado que entre sus planes no estaba buscar la presidencia estatal en Puebla; que prefería trabajar en alguna cartera nacional al lado de Romero.

“Acción Nacional es la solución para salir de los males del presente que ha impuesto el régimen… Vamos a reconstruir al partido y vamos a rescatar a México”. Qué bonito suenan las intenciones, aunque más parece un listado de sueños que de acciones concretas. (AJFL)

Alcalde blindará a Morena Puebla

Dicen los que saben que Luisa María Alcalde no quiere una división en Puebla ni heredar problemas al próximo gobernador.

Todo indica que utilizará sus facultades para que se nombre a un delegado con funciones de presidente a nivel local y con ello se evite que los grupos se confronten.

Será entre miércoles y jueves cuando llegaría el documento y los morenistas rebeldes tendrán que alinearse.

Sin Andrés Manuel ni Beatriz para acusarse, hoy hay otros jefes políticos. (FSN)

Aguas puercas y la comparecencia

Finalmente la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso estatal llamó a comparecer a los directivos de Agua de Puebla y del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).

Las incontables quejas ciudadanas por el mal servicio son la causa, pero ya se espera que nieguen todo y que el agua no llega a las casas porque les hace falta más dinero.

Y así se lavarán las manos una vez más. (JC)

Adán, entre “persecuciones”

El exalcalde de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, dijo ser víctima de una persecución política sobre el presunto hoyo financiero con el que dejó al ayuntamiento.

Aseguró que se trata de un “golpeteo” que se da cada tres años, pero no se paró a pensar que las mismas acusaciones las hicieron en su momento contra Claudia Rivera.

¿Reconoció tácitamente que también fue persecución política contra la exalcaldesa de su grupo panista? (JC)