El cigarro no es un objeto, es un estado del cuerpo. Es la pausa del oficinista que mira el horizonte de lámina desde la azotea de su trabajo, el nexo entre el taxista y su café, el rito del jubilado que contempla la vida desde su banquita en el parque. Hilo invisible que une generaciones de abuelas, tíos, poetas y albañiles en una conspiración sin palabras.

Y, sin embargo, a lo largo de los años, el cigarro se ha convertido en el fugitivo más famoso de la modernidad. Proscrito de los restaurantes. Clandestino de los bares. Delincuente de los espacios públicos. Antes se fumaba en hospitales, en oficinas de gobierno, en aviones. Ahora, fumar es una actividad con guetos y penitencias, una práctica confinada a los márgenes de la sociedad. En teoría.

Todo desde un diagnóstico inapelable: el tabaco mata. No es metáfora, no es exageración. Enferma, arruina pulmones, infartos, cánceres de nombres tan lúgubres como la ruleta rusa. Pero el problema con la salud pública es que nadie sueña con ella. Nadie se acuesta en la cama pensando: «qué maravilla, hoy no desarrollé enfisema pulmonar». En cambio, el tabaco tiene lo suyo. Su magia, su rebeldía, su gesto cinematográfico; todo derivado de una breve intoxicación. Ni más ni menos.

Pero como todo lo que genera placer está condenado a la persecución, e inmensos costos al erario derivado de enfermedades, el Estado mexicano —a inicios de 2023— decidió inclinar la balanza. Elevemos su costo, reduzcamos sus espacios, persigamos su consumo con multas y prohibiciones. En el otro extremo, la industria restaurantera, la CANIRAC, alegó que el tabaco es parte de sus experiencias, que prohibirlo es matar la esencia de los restaurantes, que el cliente de café y cigarro es un pilar silencioso de la economía.

Comenzó el estira y afloja. A mitades de 2023, CANIRAC logró una suspensión del Reglamento de Control del Tabaco con suficiente efecto como para devolver a los fumadores sus zonas exclusivas. Hasta hace unas semanas.

El fallo del decimosexto tribunal administrativo del Primer Circuito cambió el escenario: la CANIRAC no tiene derecho a impugnar las restricciones al tabaco porque la salud pública está por encima de cualquier interés comercial. Para el Estado, es una victoria sanitaria, para la industria, un golpe al consumo, para el crimen organizado Día de Reyes disfrazado.

El tabaco ilegal creció un 240% en los últimos ocho años. El tabaco ilegal es barato, sin advertencias de cáncer en la cajetilla, sin impuestos para hospitales. Se estima que se pierden más de 15 mil millones al año en gravámenes. Se vende en tianguis, en puestos ambulantes, en esquinas sin cámaras. Solo lo empujaron a otro circuito.

Los dos grandes jugadores de esta liga son el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y como en cualquier industria seria, cada uno ha elegido su modelo de negocio. El CDS prefiere la importación, el contrabando y la distribución de tabaco chino, vietnamita e indio. El CJNG decidió que eso de importar era demasiado trabajo y optó por la producción nacional. Cooptaron una organización existente, el Cártel del Tabaco.

Sus estrategias de mercado son simples: extorsionan a distribuidores, amenazan a tenderos y, cuando el diálogo falla, aplican descuentos de hasta el 100% en la integridad física de quienes osen vender marcas que no sean las suyas.

Lo ilegal ha pasado del 8% al 20% del mercado nacional. Uno de cada cinco cigarros que se fuman en el país no ha pagado impuestos o ha sido regulado.

Un Estado que quiere prohibirlo al máximo, una industria que lo quiere reintroducir sin importar nada, y un crimen organizado que lo vende sin intermediarios. Y entre todos ellos, el ciudadano que solo quiere su momento. El tabaco, así como el café, el amor, y todos aquellos venenos que no te matan a la primera, se convierten en una tremenda necesidad diaria.