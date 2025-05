La patria empieza donde termina lo pavimentado. Donde el tiempo se mide en estaciones de lluvia y cosecha, y donde la ley —cuando llega— lo hace en forma de patrulla descompuesta o promesa electoral. Es en ese país alterno del México rural donde ahora se pretende sembrar, con deliberada irresponsabilidad, el germen de una violencia aún más arraigada.

Despidiendo el poder con un acto de prestidigitación normativa y traición ideológica, el presidente López Obrador —a escasos 11 días de cerrar su sexenio— envió una iniciativa para que varias figuras de esa República paralela que es México puedan portar armas de fuego «con mayor certeza jurídica».

¿Quiénes? Funcionarios del SAT, CFE o PEMEX que se identifiquen así. Generales, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas que se acrediten así. Ejidatarios, comuneros y jornaleros, que digan que lo son.

El Senado, siempre dispuesto a convertir la ocurrencia en decreto, aprobó en el último día del periodo ordinario —el miércoles pasado— la reforma a más de cien artículos, en unanimidad y sin discusiones, para que la presidenta lo promulgue.

La reforma aprobada concede a comuneros, ejidatarios, jornaleros y una lista cada vez más laxa de ciudadanos la posibilidad de portar armas con mayor facilidad. La lógica es tan simple como peligrosa: si el gobierno no puede llegar a tiempo, que la justicia llegue a la velocidad de una bala ciudadana.

Con 105 votos, el Senado no solo reformó la Ley de Armas de Fuego y Explosivos: reformó también el pacto tácito de convivencia rural. Reformó el miedo, la sospecha, la costumbre. Lo que antes eran conflictos de linderos, diferencias por riego, antiguas rencillas entre familias o individuos, ahora pueden resolverse con plomo legítimo. Ya no hay que esperar al juez ni al comisariado: basta con el dedo sobre el gatillo y una acusación de violencia.

La excusa es tan vieja como la historia del país: hay zonas muy lejanas donde la autoridad tarda en llegar. ¿Y acaso no ha sido siempre así? ¿Acaso no ha sido el campo mexicano la gran omisión de la República, el paisaje constante de promesas no cumplidas, de escuelas sin maestros, clínicas sin medicinas y policías sin gasolina? Lo que se está haciendo no es solucionar el abandono, sino legitimarlo. Es oficializar que el Estado ya no puede —ni quiere—el monopolio legítimo de la violencia. Claudicación maquillada de pragmatismo.

Y no es que el mundo rural mexicano no conozca de armas. Las conoce, las ha usado, y en muchas regiones, ha aprendido a vivir con ellas. Pero no se trata de eso. Se trata de que ahora el Estado, en lugar de reconstruir el tejido social, le entrega la pistola al ejidatario como si fuera un paquete de fertilizante, como si la seguridad pudiera cultivarse a fuerza de plomo.

Habrá quienes celebren la medida como una forma de justicia popular o empoderamiento rural. No faltarán los que vean en ella una herencia de la Revolución. Y lo es. La vida rural mexicana, con sus tiempos lentos y sus resistencias centenarias, está siendo empujada hacia un precipicio de violencia normalizada del que apenas se estaba saliendo tras la guerra civil sin sentido que fue la Revolución. Lo que se está fraguando en el campo mexicano no es un acto de justicia, ni de autonomía, ni de reparación. Es la institucionalización del abandono. Es la firma de una rendición que ya no se disimula: el Estado ya no llega, así que dispárese bajo su venia.

La frase original del telegrama de Zaragoza a Juárez en ese 5 de mayo glorioso decía «Las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria», cosa que fuimos desvirtuando hacia las «armas nacionales o mexicanas». 163 años después parece que las armas se quedarán en el pueblo y se cubrirán de su misma sangre, el Masiosare de siempre.