México es un país donde la tragedia se mide más por su potencial narrativo que por su magnitud objetiva. Las abejas han logrado, sin consultarlo con su enjambre, convertirse en «símbolo de resistencia ecológica» y víctima predilecta de un nuevo melodrama mediático.

La muerte —real, supuesta, multiplicada— de 600 millones de abejas en México ha detonado la alarma colectiva. Y con la urgencia con la que el Estado mexicano atiende cualquier cosa que roce lo sentimental e inútil —porque para lo relevante (salud, seguridad, educación) no existe— la Secretaría de Medio Ambiente federal, con Alicia Bárcena como abanderada, ha salido a salvarlas.

El dato que disparó la indignación —ese que la deshonestidad intelectual de muchos académicos proclama y que Bárcena tradujo en un chambón plan de acción institucional— fue la cifra redonda y apocalíptica de 600 millones de abejas muertas. Un número pronunciado con solemnidad, sin contexto, sin escala, sin la más mínima voluntad de traducirlo a términos comprensibles. Un número que encontró eco en la radiofonía de Carmen Aristegui, de quien se esperaría más rigor periodístico.

Porque si algo se repite en la historia reciente de México es que la cifra sin porcentaje es tan útil como el símbolo sin contradicción. Y aquí va: México tiene, según los datos oficiales más conservadores, 2.2 millones de colmenas, cada una con un promedio de 35 mil individuos, aunque pueden llegar a 80 mil. Eso nos da conservadora y aproximadamente 80 mil millones de abejas. Así que las 600 millones supuestamente caídas representan menos del 0.7% del total nacional. ¿Una tragedia? Tal vez. ¿Una crisis estructural? No, al menos no por sí sola.

Pero más allá del número, lo que inquieta —y aquí vale más detenerse— es la visión de Alicia Bárcena y su equipo, que se lanzan a modificar leyes, redactar normas y prohibir sustancias bajo una idea profundamente errada: la de que las abejas melíferas son vida silvestre. Se equivocan. No lo son. Son animales de abasto. Animales domesticados. Animales que no serían lo que son sin la intervención humana. Llegaron de Europa, no por un éxodo natural ni por inquietudes exploratorias, sino porque las trajimos para extraerles miel y cera, para ponerlas a trabajar, literalmente, en la cadena productiva.

Y como en toda cadena productiva, su valor no es simbólico ni espiritual, es funcional. Las colocamos donde las necesitamos, las alimentamos artificialmente, las medicamos cuando podemos, las movemos por cientos de kilómetros, las explotamos hasta su agotamiento, y cuando mueren, las sustituimos. Como a los cerdos, como a las reses, como a los pollos. Sí sabe que el principal alimento de las abejas es el azúcar de caña, ¿verdad?

¿Que también polinizan? Sí, claro, pero no como una intención primaria, y ni siquiera son las más eficientes. Pregúntele usted a cualquier productor de jitomate en Puebla y le dirá que los verdaderos campeones de la polinización son los abejorros criados en cautiverio, transportados en cajas y adaptados al tipo de flor. Son desechables, funcionales, optimizados. Como todo en la agricultura moderna.

El problema no es que existan buenas intenciones. Es que las buenas intenciones mal informadas son la fuente de las peores políticas públicas. Bárcena ha dicho con tono de drama que las abejas no deberían considerarse ganado. Como si decir «ganado» fuera una falta de respeto. Como si no fueran eso.

Como si los sistemas productivos agrícolas no se sustentaran en la domesticación, en el uso sistemático de otras especies para beneficio humano. Como si el acto mismo de colocar colmenas en zonas específicas no fuera una manipulación profunda del entorno. ¿No le gusta la realidad agropecuaria del mundo? Lamento decirle que aceptar la realidad se llama madurez, y este país se comporta como un adolescente lleno de sentimentalismos de Disney.

Yucatán, Campeche y Quintana Roo, las zonas más vocales del drama apícola, viven una paradoja amarga cada dos o tres años: sufren desplomes masivos de colmenas, no por Monsanto ni por los villanos usuales, sino por una cadena de omisiones sistemáticas. Varroasis sin tratar, genética descuidada, colmenas obsoletas, nula inversión en manejo sanitario. Todo eso existe, se sabe, se documenta. Pero no sirve para la indignación performática.

Olvidamos que la agricultura moderna no es un jardín zen, es un campo de batalla contra la naturaleza para alimentar a 120 millones de mexicanos y 8 mil millones de humanos. Hemos olvidado el sufrimiento de la carencia real.

¿Queremos protegerlas? Tratémoslas con seriedad. No hay forma de proteger lo que se niega a reconocer en su naturaleza real. Las abejas melíferas son parte de nuestra cadena de abasto. Son criaturas intervenidas, explotadas, adaptadas. No son silvestres. No son libres. Son una especie domesticada que, como cualquier otra, depende de nuestra capacidad de cuidarla sin mentirnos sobre su condición.