La imaginación es una herramienta más poderosa que cualquier plan sexenal, pero también más peligrosa cuando se utiliza para falsear la realidad. Y en Puebla, esa imaginación burocrática tiene expresión en voz de la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, quien intenta convencer al gobernador —y al resto de nosotros— de que hay 600 mil hectáreas ociosas esperando arado, inversión pública y maquinaria comunitaria, como si el estado escondiera bajo la alfombra media entidad lista para producir maíz, aguacates o brócoli. El problema, claro, es que esa cifra no existe en ninguna realidad que no sea la que se escribe desde la comodidad de un plan sectorial.

La realidad es esta. Puebla tiene 1.6 millones de hectáreas con vocación agropecuaria. 1.1 son agrícolas, para las siembras. Y 0.4 entre pastos, agostaderos y aprovechamientos de bosques, selvas y montes. No todo lo que crece puede ser cosechado, y no todo puede sembrarse donde se quiera. El resto se suma entre corrales, infraestructura y suelos erosionados.

Los censos, los registros agropecuarios, y hasta los conteos parroquiales coinciden en ese número. Las cifras satelitales dicen que hay 1.8 millones de hectáreas, pero incluyen manejos de bosques y aprovechamientos forestales, cosa que no significa «para sembrar».

Lo que sí queda es un remanente de 80-90 mil hectáreas que anualmente no se siembran (de las 1.1 millones) por mala nutrición del suelo, falta de dinero, enfermedades, mal clima, e —importantemente— porque no hay quien las siembre. Pensar que hay otras 600 mil hectáreas esperando su turno es tan absurdo como suponer que debajo del concreto de la Angelópolis hay campos fértiles escondidos.

El diagnóstico es falso, pero más preocupante aún es el juego de soluciones que deriva de él. La secretaria Altamirano ha propuesto —y ya consiguió— un fondo de 150 millones de pesos para establecer 27 módulos de maquinaria comunitaria, uno de los esquemas más románticos y menos eficientes que haya probado el campo mexicano. Cinco millones y medio por módulo no alcanzan ni para tres tractores de potencia media con implementos completos.

Con suerte, cada uno de esos tractores podría trabajar 20 o 30 hectáreas por día, si el clima ayuda, si no se descompone una pieza y si el terreno no es como tantos en Puebla: irregular, pedregoso, minifundista. En la práctica, en el campo real que empieza después del Periférico Ecológico, esa capacidad se reduce casi a la mitad. Es decir: una maquinaria sobrevaluada, en manos de comités ejidales saturados de problemas, para intentar arar una tierra que, según las cifras oficiales, ya se está trabajando.

Para justificar esta cruzada mecánica, parece haberse olvidado también la historia reciente. A inicios de los 2000, Puebla alcanzó su máximo histórico de frontera agrícola: arribita de las 1.1 millones de hectáreas. Como ve, no hay mucho hacia donde crecer. Fue, sin embargo, una expansión costosa en términos ambientales, de 1980 a 2015, Puebla perdió uno de cada cinco metros cuadrados de su cobertura vegetal. Se ganó tierra agrícola a costa de deforestar, erosionar, sobrepastorear. Y, aun así, ese aumento de tierra cultivada no trajo mayor riqueza. El valor de la producción agrícola de entonces no se compara con la actual: hoy es casi tres veces mayor, no porque se haya ampliado la frontera, sino porque se tecnificó desde el bolsillo privado. Porque se invirtió. Porque surgieron corredores hortícolas y de invernaderos en los Volcanes, los Valles de Serdán o Tehuacán. Es decir, porque el capital privado hizo lo que el gobierno no sabe hacer: generar riqueza.

Y aquí llegamos al núcleo del error: el gobierno —cualquier gobierno— no crea riqueza. No está en su naturaleza ni en su arquitectura. Su mejor papel es crear condiciones para que el productor, el emprendedor, el campesino, encuentren un suelo fértil en lo económico, no sólo en lo físico. Y esas condiciones no se construyen con planes huecos ni con cifras infladas. Se construyen con certeza jurídica, acceso a mercados, financiamiento competitivo, inversión en infraestructura de riego, logística, comercialización. Y un pueblo rico que pueda comprar más.

El gobernador Alejandro Armenta está en lo cierto al presumir que logró que Puebla este año viva un inédito presupuesto rural: 1,630 millones de pesos. Pero lo que también es cierto es que se invierte como nunca, pero se obtienen resultados como siempre. O peor. Un mapa de buenas intenciones sobre un terreno donde las cosechas prometidas no germinan porque desde el principio se sembró con datos falsos.

En lugar de levantar 27 módulos de maquinaria que apenas moverán una fracción mínima de tierra —y que en cinco años estarán abandonados por falta de mantenimiento o por disputas internas—, el estado debería estar concentrado en eficientar el agua que se usa, en fomentar la inversión privada, en integrar cadenas de valor reales; las que busca el mercado. Pero eso requiere visión, técnica y autocrítica. Tres bienes escasos en una administración rural estatal más preocupada en tener simulaciones diseñadas para justificar el gasto.

Lo que el campo poblano necesita no es una expansión forzada, sino una modernización con sentido. Y si insiste en seguir sembrando planes sobre diagnósticos errados, lo único que va a cosechar es frustración.