Primero viene la ciencia. Siempre. Antes que los discursos o cartillas morales, antes que las esperanzas puestas en una humanidad ideal. La ciencia, una forma desapasionada de amor, aparece cuando los gestos del alma no alcanzan. Como ahora, que científicos japoneses han creado sangre artificial compatible con todos los tipos y de larga duración.

En la Universidad Médica de Nara, en Japón, se reportaron 16 casos de éxito de transfusiones de esta sangre artificial, en cantidades que van entre dos y diez caballitos de sangre artificial. Para que tenga una medida de referencia. El proyecto apunta a un uso real para 2030.

Una proeza médica que, en el fondo, es también una confesión: que la voluntad humana no basta.

Porque el cuerpo humano es caprichoso. No toda sangre sirve para todos. Hay tipos —A, B, AB, O— y factores —positivo o negativo— que deben coincidir. No se trata de afinidades personales ni de destinos cruzados, sino de anticuerpos que atacan lo ajeno, de cuerpos que rechazan lo diferente. Una transfusión equivocada no cura, mata.

Y mientras eso ocurre, miles esperan una donación que no llega. No por maldad, sino por descuido, por rutina, por miedo. Porque donar sangre no es parte de la vida moderna, porque siempre hay algo más urgente, porque la solidaridad no siempre se activa a tiempo.

Entonces la ciencia actúa. No regaña, no sermonea. Observa el vacío, lo mide, lo entiende, y lo llena. Y diseña una sangre que no pregunta por compatibilidad, que no expira en días, que no exige altruismo. Es el laboratorio supliendo lo que la voluntad no dio. Un acto frío, sí, pero profundamente humano en su resultado.

La humanidad no es como se le canta en ciertos discursos. No es un ser que madura hacia la perfección, hacia la bondad absoluta. Es un cuerpo de cuerpos, de cansancios, de intereses cruzados, de virtudes intermitentes. No somos mejores cada año: apenas si logramos ser un poco menos peores cuando el dolor deja de presionarnos.

Por eso no hay que temerles a estos avances. Al contrario: hay que verlos como alivio. Porque si algo consume al ser humano no es su egoísmo, sino la escasez. La angustia del no tener. Y si la ciencia logra reducir esas cargas —como ahora, creando sangre que no depende del otro—, entonces podemos respirar un poco más tranquilos. No porque seamos mejores, sino porque ya no hace falta probarlo todo el tiempo.

La ciencia, al final, no viene a sustituir al alma. Viene a ayudarla a no colapsar en estos tiempos modernos. Viene a decirle: descansa, yo me encargo, al menos de esto. No hay virtud en el sufrimiento. Y eso también es una forma de amor. Un amor que no necesita inspiración, ni reconocimiento, ni poesía. Solo eficacia y unas probetas. Tal vez ese sea el altruismo que nos faltaba.